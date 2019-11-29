Минздрав Алтайского края объяснил причину отказа выдачи лекарств льготникам

Новости 30.03.2020 17:05 361

Министерство здравоохранения и науки Алтайского края ограничило выдачу льготных лекарств от почечной недостаточности и ВИЧ. Об этом пишет «Банкфакс».

Данную меру в ведомстве объяснили борьбой с несоблюдением условий хранения выдаваемых препаратов. Отметим, что ранее говорилось и о недостатке финансирования.

Как сообщили в краевом Минздраве, льготники не соблюдали условия хранения препаратов, которые получали на долгий срок. Власти заявили, что пациенты подолгу носили лекарства в карманах одежды и сумках, после чего они уже не могли оказать должного эффекта.

Напомним, что ранее министерство ограничило выдачу эпоитинов альфа и бета одной упаковкой на месяц, а кетоаналогов аминокислот — тремя. Дорогостоящие препараты необходимы при почечной недостаточности, анемии и других заболеваниях. В письме руководителям медучреждений и аптек говорилось о недостатке финансирования. Перебои с выдачей лекарств ранее стали поводом для проведения одиночного пикета у здания правительства Алтайского края.