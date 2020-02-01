10 объектов банкротящегося «Холидея» выставлено на торги в Алтайском крае

Новости 30.03.2020 16:15 386

Имущество банкротящегося «Холидея», находящееся в залоге у «Газпромбанка», выставлено на торги. Лот включает 42 объекта, 10 из которых находятся в Алтайском крае. Его стартовая цена составляет 642,3 млн рублей. Аукцион запланирован на 2 июня, заявки принимаются до 29 мая 2020 года.

В Барнауле продается магазин смешанных товаров на улице Попова, 24б, находящийся в собственности компании, и арендованный земельный участок под ним. В Бийске – нежилое здание с земельным участком (и то и другое – в собственности) на улице М. Горького, 132. В Яровом продается магазин смешанных товаров с участком земли на улице Ленина, 20, в Заринске – нежилое здание на улице Таратынова, д. 14, расположенное на арендованном участке. Также продается магазин смешанных товаров в Алейске, на улице Пионерской, 158, тоже вместе с земельным участком.

Остальные объекты расположены в Новосибирской, Омской и Томской областях.

Ранее конкурсный управляющий банкротящегося ритейлера публиковал данные оценки части имущества торговой сети. Согласно им, рыночная стоимость 34 магазинов с земельными участками в Алтайском крае, Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областях составила около 1,4 млрд рублей.