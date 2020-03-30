Жители столичных регионов записываются на прием к алтайским стоматологам

Новости 30.03.2020 15:15 1077

Негосударственные лечебные учреждения не могут определиться с режимом работы в ситуации с коронавирусом. Как стало известно Политсибру, руководители организаций ждали какого-либо распоряжения регионального Минздрава, которое помогло бы сориентироваться в ситуации. Медицинские учреждения, независимо от формы собственности относятся к организациям жизнеобеспечения. В Указе президента России Владимира Путина «Об объявлении в российской федерации нерабочих дней» четко написано, что документ не касается сотрудников медицинских и аптечных организаций.

Тем не менее, как стало известно Политсибру, в отношении частных медицинских кабинетов появились угрозы суровых наказаний и штрафов, если они будут продолжать вести свою работу. При этом никакого регионального документа, который бы пояснил ситуацию, нет.

Как заявила начальник отдела организации медицинской помощи Министерства здравоохранения региона Жанна Вахлова, частные кабинеты должны действовать по аналогии с государственными.

«Должен быть принят внутренний приказ, который будет регулировать работу этих организаций. Есть Постановление главного государственного санитарного врача №7, которое регулирует деятельность не только государственных медицинских организаций, но и частных. На основании этого документа мы сегодня прекратили оказание плановой медицинской помощи в государственных организациях. Частные - должны руководствоваться теми же документами», - пояснила она.

Однако в вышеуказанном Постановлении нет ни одной ссылки на необходимость прекращения планового приема. Он предписывает ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, с предоставлением информации в территориальные органы Роспотребнадзора, выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции, немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, и забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц. Кроме того, он устанавливает соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах, а также соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на COVID-2019.

Очевидно, что в условиях режима повышенной готовности и высоких рисков распространения коронавируса, Минздрав мог бы пояснить правила дальнейшей работы организациям, занимающимся оказанием медицинской помощи. По каким причинам этого не произошло, пока не известно.

При этом, по информации Политсибру, в алтайские частные стоматологические кабинеты стали записываться на плановый прием жители столичных регионов – частные кабинеты там не работают. Часть барнаульских врачей приняла решение самостоятельно уйти на самоизоляцию.