Счетная палата Барнаула за год выявила нарушений на сумму свыше 800 млн

Новости 30.03.2020 15:40 353

Отчет об итогах деятельности барнаульской Счетной палаты за 2019 год опубликован на официальном сайте мэрии. Ведомством проведено семь контрольных и 40 экспертно-аналитических мероприятий, подготовлено 12 актов и 40 заключений.

Проведены проверки на 12 объектах, включая семь органов местного самоуправления города и пять муниципальных учреждений. Общий объем проверенных бюджетных средств в 2019 году (с учетом внешней проверки отчета об исполнении бюджета города за 2018 год) составил свыше 15 млрд рублей. В соответствии с Классификатором в ходе контрольных мероприятий установлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 818 млн рублей.

Основные нарушения:

При формировании и исполнении бюджета – 550 млн рублей (67,2%);

Нарушения ведения бухучета, и предоставления финансовой отчетности – 187,9 млн рублей (23,0%);

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 60,6 млн рублей (7,4%);

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 17,7 млн рублей (2,2%);

Неэффективное использование муниципального имущества — 2 млн рублей (0,2%).

Нецелевого использования бюджетных средств в 2019 году не выявлено.

Количественный анализ показывает, что на долю нарушений в сфере муниципальных закупок приходится 42,3% (72 нарушения), управления и распоряжения муниципальной собственностью – 20,6% (35 нарушений), ведения бухгалтерского учета, составления отчетности – 16,5% (28 нарушений), формирования и исполнения бюджетов – 15,3% (26 нарушений), неэффективное использование имущества – 4,7% (8 нарушений), иные нарушения – 0,6% (1 нарушение).

Руководителям проверенных объектов вынесено 13 представлений.

Всего в 2019 году на контроле Счетной палаты находилось 32 представления об устранении выявленных нарушений и недостатков. 17 представлений снято с контроля, реализовано 89 предложений, 12 работникам проверенных организаций уменьшен размер премий на общую сумму 12,8 тысяч рублей, семеро - привлечены к дисциплинарной ответственности.