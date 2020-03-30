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Новый случай коронавируса зафиксирован в Алтайском крае

Новости
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В Барнауле зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации  Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, им является супругом женщины, которая 20 марта  прибыла в Барнаул из Доминиканской республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. 

Несмотря на изоляцию жены, супруг продолжал спокойно ходить на работу, где за неделю контактировал как минимум с 10 людьми. Его госпитализировали вместе с женой в пятую городскую больницу и отправили его анализы в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» в Новосибирск.  Вчера положительный  результат у мужчины был подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирска.

Оба пациента находятся в инфекционном отделении городской больницы №5 Барнаула. Им оказывается необходимое лечение.Службами и ведомствами региона  установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется  медицинское наблюдение и лабораторное обследование.

Таким образом, на сегодняшний день в Алтайском крае уже два инфицированных. Сейчас проверяются все контакты заболевших.

Автор: Политсиб.ру

Фото: kubnews.ru

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