Власти рассказали сколько людей могла заразить жительница Барнаула с коронавирусом

Новости 30.03.2020 13:55 3119

В рамках совещания Алтайского краевого Заксобрания по ситуации с коронавирусом в Алтайском крае спикер парламента Александр Романенко сообщил, что в регионе зафиксирован первый положительный результат на COVID-2019. Жительница Барнаула вернулась с инфекцией из Республики Доминикана. Об этом сообщает сайт АКЗС.

«С 20 марта женщина находилась дома в самоизоляции. В рамках лабораторного исследования на 10-й день приезда в Россию у нее была выявлена новая инфекция. Результат подтвержден в установленном порядке Новосибирской профильной клиникой. Она госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы № 5. Находится в удовлетворительном состоянии. Самое главное, что она не болеет - клинических симптомов заболеваний у нет. Службы и ведомства края проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и лабораторное исследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, у которого тоже нет симптомов и он, к сожалению, ходил все это время на работу», - рассказал председатель краевого парламента.

Также по имеющимся данным Минздрава края, 39-летняя заболевшая могла заразить своего мужа, который всю неделю ходил на работу. С его женой в самолете были 26 человек, информации по пассажирам маршрута Москва – Доминикана нет. Также с ней взаимодействовали два медика. Ее супруг имел контакт как минимум с девятью людьми. Учитывая экспонентный характер распространения вируса, можно сделать вывод, что в Алтайском крае появился реальный риск эпидемии.

В Алтайском крае зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией Новости 30.03.2020 7:40 Клинических проявлений у женщины не было 1187

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев также сообщил, что с 27 марта действует приказ краевого Минздрава о готовности здравоохранения действовать в условиях ЧС.

«Плановые объемы работы ограничиваются, профилактические осмотры, плановые диспансеризации сводятся до минимума, экстренная работа ведется в прежнем порядке, больницы перепрофилируются. В городской больнице №5 Барнаула будет организовано минимум 200 коек, в том числе реанимационных. В режиме подготовки находятся больницы № 8 и 12. В этих больницах аккумулируются все аппараты искусственной вентиляции легких. Дальнейшее развертывание будет зависеть от ситуации», - объяснил он.

Что касается информации в целом, то по состоянию на 30 марта, под медицинским наблюдением в крае находится 3837 человек. Динамика за сутки - плюс 1725 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Снято с наблюдения 442 человека. В настоящее время находится под наблюдением 3395 человек. Всего обследованных на коронавирусную инфекцию 1828 человек. За сутки обследовано 68 человек. Результаты у обследованных отрицательные.

Стоит отметить, что с 24 марта из Вьетнама и Тайланда, в Барнаул на трех рейсах вернулись 709 человек. Всех проверили, вручили уведомления о самоизоляции, выданы памятки и провели анкетирование.

В пятницу, 27 марта, на рейсе из Тайланда был выявлен человек с повышенной температурой. Он был госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы №5, где был произведен тест на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат.