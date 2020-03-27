Отчет алтайского губернатора переносится из-за коронавируса

Новости 30.03.2020 14:20 702

Сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания, запланированная на 16 апреля, переносится - предположительно, на май, передает сайт регионального парламента.

Именно на этой сессии Губернатор Алтайского края Виктор Томенко должен был выступить перед депутатами с докладом о работе регионального правительства в 2019 году.

«Мы переносим сессию 16 апреля на неопределенный срок, скорее всего, на май. Все будет зависеть от ситуации, связанной с эпидемией. Вероятнее всего, будет перенесена и сессия, намеченная на 30 апреля», - сообщил председатель АКЗС Александр Романенко, добавив, что вопросы депутатов к отчету губернатора, возможно, придется актуализировать.

По словам Романенко, законотворческий процесс на Алтае остановлен не будет, экспертно-правовое управление АКЗС продолжит прием нормативно-правовых актов. На какой сессии они будут рассмотрены — пока неизвестно. Не исключено, что в мае может пройти не одна сессия. В то же время, Романенко предложил отменить все сессии, запланированные на ближайшее время.

Руководителям фракций и комитетов АКЗС предложено полностью отказаться от рабочих поездок на текущей неделе. Большинство сотрудников аппарата краевого парламента переведено на дистанционный режим работы.