Карантин и кризис могут стать причиной появления долгостроев в Барнауле

Новости 30.03.2020 13:20 348

Ситуация в России и мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием на экономику может отразиться и на рынке недвижимости, считают эксперты.

Вице-президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Татьяна Зинченко рассказала «Толку», что в надежде на сохранение собственных средств, барнаульцы стремятся уберечь свои деньги в недвижимости.

«В тренде сейчас ипотека на новостройки. Но это довольно рискованный шаг, учитывая, что ипотечная ставка начала постепенно расти. Поэтому нужно дважды подумать. Наступившая неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей, из-за пандемии коронавируса. А купля-продажа недвижимости полностью онлайн невозможна. Складывается парадоксальная ситуация: число сделок сейчас могло бы вырасти в разы, но по причине карантина они сорвутся. Риэлторы и застройщики останутся без дохода, а люди упустят возможность улучшить свои жилищные условия или выгодно вложить сбережения», - сказала Зинченко.

Сложившиеся обстоятельства вероятнее всего отразятся и на девелоперах. Представители застройщиков уверены, что целый перечень обстоятельств может привести к замедлению или вовсе остановке строительства. Например, заместитель гендиректора ИСК «Союз» Александр Мишустин рассказал amic.ru, что кризис ударит по первичному рынку через несколько месяцев.

«Магазины могут поднять цены на товары через месяц-два, когда распродадут закупленное ранее. В строительной отрасли все иначе. Мы возводим объекты не несколько месяцев, а год, два, три. И здесь сразу изменить стоимость невозможно: есть утвержденные и согласованные с банком планы, графики, подписаны договоры на поставки материалов. В кризис мы вступаем позже остальных сфер, но и выходим из него позднее», – рассказал Мишустин.

Что касается строительных компаний, который успели перейти на работу в рамках проектного финансирования, то их темпы не привязаны к объемам продаж, ведь банк уже выдал им кредит, поэтому они могут продолжать работу в стандартном темпе. Однако кредиты сейчас будут выдавать очень осторожно, потому что группа риска расширилась.

Эту тему поднял исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

«Участь мелких организаций предрешена. Доказать свою экономическую состоятельность и ликвидность им намного сложнее, нежели флагманам строительного комплекса, которым, кстати, тоже непросто», – рассуждает Ширшов.

Из-за будущего подорожания цемента на 10% с начала апреля, предполагается и рост на другие стройматериалы. Инфляция в целом по стране также вырастит. Несмотря на это, многие стройматериалы, по словам Ширшова, могут оказаться в дефиците.

«Все обязательства на 2020 год по нацпроектам строительный комплекс выполнит. А вот про планы на следующий год можно забыть. В 2021 году федеральные программы, затрагивающие отрасль, будут частично свернуты, а новые точно не заработают», – уверен Ширшов.

Таким образом, судьба строительного комплекса Барнаула полностью зависит от потребителя и его платежеспособности.