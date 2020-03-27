Производство продуктов растет в Алтайском крае

Новости 30.03.2020 12:50 325

С начала 2020 года индекс производства в пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 6,5% относительно января-февраля предыдущего года. Об этом сообщает сайт регионального кабмина со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Наибольшие успехи зафиксированы в молочной, масложировой и свеклоперерабатывающей отраслях. Также, по данным Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, растут и другие сферы.

Сливочное масло в крае выпускает свыше 30 предприятий, регион выступает лидером по его производству в России.

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Мясных полуфабрикатов произведено на 17,2% больше, чем в начале прошлого года, мясных (мясосодержащих) консервов, в том числе для детского питания, - на 3,2%, мяса птицы - на 4,2%, мяса и субпродуктов — на 3,2%.

Производство нерафинированного растительного масла выросло на 30,5%, рафинированного масла - на 2,2%. Производство майонезов выросло на 21,4%.

Производство молока и сухих сливок выросло в 4,5 раза, сыворотки - на 10,5%, мороженого - на 13%, молока, включая молоко для детского питания, - на 4,4%. Продолжается рост производства сливочного масла. В начале 2020 года его произвели на 26,4% больше, чем в январе-феврале 2019 года.

В свеклоперерабатывающей промышленности индекс производства увеличился в 2,3 раза. Напомним: в середине марта Черемновский сахарный завод выработал рекордные 188,4 тысячи тонн сахара, что на 35,8% выше уровня сезона 2018 - 2019 годов.