Мы никого не оставили на улице. В Белокурихе рассказали, как встречают отдыхающих во время карантина

Новости 30.03.2020 12:23 912

Санаторно-курортные комплексы после Указа губернатора Виктора Томенко были вынуждены приостановить действие санаториев, горнолыжных трасс, кафе и других мест массового скопления людей.

Алтайский блогер Виталий Джазатор рассказал, что в Белокурихе не впускают приехавших даже в холл, в том числе семьи с детьми. Однако, как рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов, у них в сети таких случаев нет, как нет и массового заезда.

«К нам приехали шесть человек, мы их встретили, накормили, разместили в номерах. Мы никого не оставили на улице» - рассказал он.

Пресс-служба «Курорт Белокуриха» пояснила, что сеть приостановила бронирование мест, расселение и размещение отдыхающих. Однако уже после подписания Указа к ним прибыли люди, которые выехали в Белокуриху до подписания документа.

«Указ был подписан поздно вечером 27 марта, поэтому часть наших клиентов не успела с ним ознакомиться. Таких людей мы встретили, ознакомили с Указом, предложили бесплатное размещение в наших санаториях на тот период, который нужен, чтобы решить вопрос с возвращением домой. Также мы предложили им питание за наш счет. Приехавшие находились на нашей территории от нескольких часов до суток», - пояснила пресс-секретарь «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

Она пояснила, что в компании предприняли все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса: все номера дезинфицируются. Кроме того, у сети есть возможность разместить всех приехавших изолированно друг от друга.

Что касается вопроса возврата средств, то по словам пресс-секретаря, большинство гостей предпочитает перенести отдых на более поздний срок, считая, что после отмены цена на санаторно-курортный отдых в России будет существенно выше сегодняшнего уровня. С тем, кто хочет вернуть деньги, санаторий будет рассчитываться по определенному графику.

Другие санатории также решают вопросы с организацией приема клиентов. В частности, на сайте санатория «Алтайвест» закрыто бронирование путевок до 1 июня. Санаторий «Россия» также не оставил клиентов на улице.