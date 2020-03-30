На фоне нервозности рынков капитал ищет защиту

Уже которую неделю на рынке продолжают править балом нервозность, неоднозначность и отсутствие уверенных прогнозов на будущий месяц-два. Причина очевидна и понятна: пандемия вируса, остановка работы предприятий и угроза глобального кризиса, торговая война на рынке углеводородов.
На фоне общего негатива страдают и валюты развивающихся стран, особенно те, которые подвязаны на нефти и аппетите к рисковым сделкам. Следить за тем, как меняется ситуация в паре доллар-рубль вы можете на страницах тематических СМИ и на сайте Инстафорекс.
Несмотря на то, что правительства ведущих держав приняли определенные меры по сдерживанию распространения Covid-19, ситуацию сложно назвать контролируемой. Число заболевших превысило психологически некомфортную отметку в 500 тысяч человек, а положение дел в США, Италии, Испании показывает, что пик эпидемии еще, по всей видимости, только стоит ожидать. Остановка работы многих предприятий, причем на неопределенный срок, возросший уровень безработицы и вынужденные карантинные меры приводят не только к ухудшению показателей, но и угрозе затяжного экономического кризиса.
ФРС продолжает наводнять рынки ликвидностью, запустив печатный станок на полную мощность. Как это скажется в обозримом будущем и на дистанции 5-10 лет, пока сказать сложно - скорее всего, негативно. Но на данном этапе регуляторы всех стран стараются удержать рынки от обвала, заваливая их деньгами. Низкие, нулевые или даже отрицательные ставки, триллионы новых долларов - все это используется для стимуляции экономики в столь непростое время.
Пока в сегменте рисковых активов нет оснований для роста спроса, и при ухудшающихся прогнозах капитал может продолжать свое бегство в сторону защитных активов. Однако в долгосрочной перспективе некоторые рисковые, фондовые и заметно подешевевшие активы выглядят относительно привлекательно. Для спроса на них не хватает лишь луча надежды на горизонте.
Нет оснований полагать, что сейчас Саудовская Аравия, Россия и США смогут договориться по поводу добычи нефти. Тем не менее, спрос на углеводороды продолжает падать, приближается первое апреля, когда будут отменены все ограничения на добычу, действовавшие в рамках договоренностей ОПЕК. Нефть падает и тянет за собой рубль, который удерживают инициативы Минфина по продаже иностранной валюты.