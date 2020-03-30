На фоне нервозности рынков капитал ищет защиту

Новости 30.03.2020 11:55 342

Уже которую неделю на рынке продолжают править балом нервозность, неоднозначность и отсутствие уверенных прогнозов на будущий месяц-два. Причина очевидна и понятна: пандемия вируса, остановка работы предприятий и угроза глобального кризиса, торговая война на рынке углеводородов.

На фоне общего негатива страдают и валюты развивающихся стран, особенно те, которые подвязаны на нефти и аппетите к рисковым сделкам. Следить за тем, как меняется ситуация в паре доллар-рубль вы можете на страницах тематических СМИ и на сайте Инстафорекс.

Пандемия не контролируется

Несмотря на то, что правительства ведущих держав приняли определенные меры по сдерживанию распространения Covid-19, ситуацию сложно назвать контролируемой. Число заболевших превысило психологически некомфортную отметку в 500 тысяч человек, а положение дел в США, Италии, Испании показывает, что пик эпидемии еще, по всей видимости, только стоит ожидать. Остановка работы многих предприятий, причем на неопределенный срок, возросший уровень безработицы и вынужденные карантинные меры приводят не только к ухудшению показателей, но и угрозе затяжного экономического кризиса.

Регуляторы продолжают надувать пузырь.

ФРС продолжает наводнять рынки ликвидностью, запустив печатный станок на полную мощность. Как это скажется в обозримом будущем и на дистанции 5-10 лет, пока сказать сложно - скорее всего, негативно. Но на данном этапе регуляторы всех стран стараются удержать рынки от обвала, заваливая их деньгами. Низкие, нулевые или даже отрицательные ставки, триллионы новых долларов - все это используется для стимуляции экономики в столь непростое время.

Пока в сегменте рисковых активов нет оснований для роста спроса, и при ухудшающихся прогнозах капитал может продолжать свое бегство в сторону защитных активов. Однако в долгосрочной перспективе некоторые рисковые, фондовые и заметно подешевевшие активы выглядят относительно привлекательно. Для спроса на них не хватает лишь луча надежды на горизонте.

Война цен на рынке нефти продолжается.

Нет оснований полагать, что сейчас Саудовская Аравия, Россия и США смогут договориться по поводу добычи нефти. Тем не менее, спрос на углеводороды продолжает падать, приближается первое апреля, когда будут отменены все ограничения на добычу, действовавшие в рамках договоренностей ОПЕК. Нефть падает и тянет за собой рубль, который удерживают инициативы Минфина по продаже иностранной валюты.