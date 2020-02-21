Главный экономист ВЭБ.РФ раскритиковал оптимизацию здравоохранения в преддверии пандемии

Новости 30.03.2020 11:30 365

Эпидемия коронавируса выявила недостатки оптимизации системы здравоохранения, которая без малого десять лет проводилась в России и, в частности, в Алтайском крае. Так заявил главный экономист корпорации развития «ВЭБ-РФ» Андрей Клепач в эфире телеканала «Доктор».

«Наше здравоохранение, возможно, в результате многих мер по оптимизации – сокращения коечного фонда, численности врачей, в том числе, инфекционной направленности – происходивших с 2012 года, оказывается очень уязвимо к такому резкому росту нагрузки», – выразил мнение экономист.

Болевые точки российского здравоохранения

По словам Клепача, в программу развития здравоохранения необходимо вносить серьезные изменения: создавать дополнительный коечный фонд, который позволял бы регировать на такие экстремальные ситуации, готовить врачей, в том числе инфекционистов.

«На здравоохранение надо тратить намного больше. Мы всегда говорим, что это – один из приоритетов, но если мы посмотрим на расходы со стороны бюджета (не только федерального, а всей бюджетной системы, включая ОМС), то они, по сути дела, гораздо ниже, чем в 2008-2010 годах», - подчеркнул Клепач.

По словам экономиста, в те годы расходы на здравоохранение составляли более 4% ВВП. В 2018 году они сократились почти до 3%. В 2019 году расходы несколько увеличились, однако, как утверждает эксперт, это – крайне низкий уровень, как по сравнению с другими странами, так и по эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, подобные пандемии коронавируса.

Импортозависимость фармацевтики

Андрей Клепач отметил также зависимость фармацевтического рынка России от импорта. По его словам, даже в отечественных препаратах в 30 - 50% случаев используются китайские субстанции, а если учитывать индийские и другие, то их доля может достигать 80%. Поэтому требуются очень серьезные шаги по стимулированию поддержки развития медицинского бизнеса.

«Может быть исходя из этого кризиса надо переосмысливать подходы к здравоохранению не только в части онкологических центров или перинатальных центров, но вообще создавать медицину, которая создает доступность медицинских услуг населению, и не ориентируется только на показатели экономической эффективности», - добавил эксперт.

Медицинский персонал в регионах

Что касается оплаты труда медработников, страна так и не ушла от региональной привязки оплаты труда медикам.

«Все регионы разные. На мой взгляд, нам надо уходить от этого принципа привязки к региональной зарплате, потому что в Тюмене средняя зарплата врача составляет почти 200 тысяч рублей, в Москве тоже около 200 тысяч в среднем, а в Орехово-Зуево это 40 тысяч рублей. Естественно, они едут в Москву», - отметил Андрей Клепач.

Кроме того, следует более внимательно нужно отнестись к сокращению среднего и младшего медицинского персонала. Так, по данным Клепача, за последние годы число медсестер, среднего и младшего медперсонала в России сократилось с 2 до 1,3 млн. сотрудников. Хотя производительность врача и скорость спасения жизни, и услуг, зависит во многом от того, с кем, и как он работает. По мнению Клепача, ошибкой было приравнивать зарплату среднего и младшего медицинского персонала к одной планке.

«Какой-то здравый смысл, пусть с опозданием на восемь лет, должен возобладать», - подытожил эксперт.

Возможно, руководству алтайского Минздрава стоило бы внимательнее отнестись к выводам экономиста и пересмотреть стратегии развития отрасли. В частности, поставить под вопрос эффективность политики оптимизации, вызывающей столько нареканий на всем протяжении ее реализации.