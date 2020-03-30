Мэр Барнаула просит молодежь ограничить личное общение в период пандемии

Новости 30.03.2020 10:20 335

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в связи с обнаружением первого заболевшего коронавирусом в краевой столице обратился к местным жителям. Обращение опубликовано на сайте администрации города.

Градоначальник подчеркнул серьезность ситуации и попросил местных жителей соблюдать установленный режим и меры ограничения.

«Будьте внимательны: чаще мойте руки, носите маски, избегайте тесных контактов с людьми, не посещайте общественные места, соблюдайте гигиену и все меры предосторожности. Большое спасибо всем, кто уже следует этим рекомендациям», - сказал Франк.

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Он напомнил, что в Барнауле закрыты все спортивные секции, детские центры, кинотеатры, ночные клубы, отменены все концерты, культурные мероприятия и соревнования. Школы готовятся перейти на дистанционное обучение. Ограничена работа магазинов, ресторанов и кафе. Работают аптеки, продовольственные магазины. Кафе и рестораны функционируют только в режиме доставки и «еда на вынос».

Мэр отметил, что, несмотря на всеобщую угрозу, коронавирус наиболее опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, низким иммунитетом.

«Поэтому прошу, оставайтесь дома. Не выходите на улицу. Также обращаюсь к молодежи. Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения, поддерживайте контакты по телефону или через интернет. Сегодня наша главная задача – защитить близких. Проявите особое внимание к людям старшего возраста, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи, знакомые, окажите им посильную помощь», - попросил глава Барнаула.

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Он заверил, что на сегодняшний день властями всех уровней делается все возможное для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Также Вячеслав Франк напомнил, что президент России Владимир Путин своим Указом ввел нерабочие дни для россиян, указом губернатора края введены ограничительные меры, а в Барнауле создан и работает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

«Дорогие горожане, мы переживаем сложное время, надеюсь, что объявленные меры профилактики будут восприняты вами с пониманием. Я уверен, они абсолютно необходимы. Только совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения коронавируса. Берегите себя и своих близких!», - подытожил глава города.

В случае необходимости для доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, звоните по телефону 8-800-200-3411, на помощь придут волонтеры. Также вы можете позвонить по телефонам: 37-03-65, 370-360, 370-364 - комитет по делам молодежи администрации города Барнаула; 371-795, 371-796 - комитет по социальной поддержке населения; 35-37-88 - общероссийский народный фронт.