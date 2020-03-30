Ад продолжается. Алтайский журналист рассказал, как прошли два дня карантина в Белокурихе

Новости 30.03.2020 9:02 812

Алтайский журналист, житель Белокурихи Виталий Джазатор рассказал о том, как происходит реализация Указа губернатора Виктора Томенко о закрытии санаториев. Все это журналист описывает на своей странице в Facebook. Напомним, Виктор Томенко подписал документ после соответствующего распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Эта неделя выдалась у нас исторической в Белокурихе, да и для многих локальных туристских мест на Алтае. Вчера у нас закрыли все санатории в Белокурихе до 1 июня. Если точнее, то под закрытие попало почти всё – санатории, отели, и гостиницы. Прицепом за ними потащило всех – рестораны, горнолыжки, клубы, медуслуги, спа, таксистов, экскурсии, турфирмы, прокат, сувениры, короче – всех завязанных на отдыхающих. У нас в городе нет производств, ничего нет кроме санаториев, отдыхающие обеспечивают работой всё местное население и окрестные деревни», писал он 28 марта.

По словам журналиста, относительно спокойно себя чувствуют сотрудники санаториев. «Примерно половина санаториев будет выплачивать 2/3 от зарплаты эти два месяца. Санатории при этом рассчитывают получить беспроцентные кредиты на выплату зарплат, но пока никакой конкретики у них нет. Вторая половина санаториев пока не очень обнадёживает своих работников, возможно, что будут давить на людей и заставлять писать заявление на отпуск за свой счёт, что в общем-то противозаконно. Что касается мелкого бизнеса, то там настроения самые отвратительные, как у владельцев, так и у персонала. Понятно, что появится много безработных. Рабочие места будут сокращать все. Первые прикидки, что витают в воздухе, это порядка 1000 безработных, просто выкинутых на улицу людей. Для города с 15 тысячами населения, это более 10% трудоспособных. Опять же, тысяча, пока примерная лайтовая цифра, ничего официального не будет ещё пару-тройку недель. На выходе из карантина, к лету, без работы может остаться куда больше людей», - пишет он.

Журналист задается вопросом, что будет после первого июня? Уже сейчас начались отказы от людей ранее намеревавшихся купить путевку на отдых в Белокурихе. При этом вчера ситуация с закрытием коснулась не только сотрудников и жителей Белокурихи, но и отдыхающих, которых Указ губернатора застал уже в дороге к алтайскому курорту. Этот пост Виталий Джазатор обознчил как «у нас ад продолжается».

«Сегодня все санатории и гостиницы перестали принимать гостей, вообще наглухо, даже не пускают на порог, всех разворачивают. Вчера ещё можно было заселиться кое-где. Сегодня целые драмы… полно людей с оплаченными путёвками, многие приехали издалека – география обширная, вся Сибирь. С 4-8 утра приходит много ночных автобусов, подтягиваются такси из аэропортов. Примерный суточный поток порядка 500 гостей. Все люди не могут попасть в санатории, просто остаются на улице, всё утро бродят по курорту, обзванивают, умоляют хоть куда-то взять, с детьми, чемоданами, инвалидами. Всё закрыто! В администрации города вчера вечером ещё раз собрали гостиничный бизнес, всех зашугали штрафами. Утром полиция (так представляются) начала обзвон гостевых домов и квартир, надо отметить – про них ни слова в 42-м указе губернатора «О карантине», но даже их стращают, что нельзя принимать гостей!», - рассказывает он.

По словам журналиста основные проблема у приехавших самые обычные. Негде поесть – закрыты учреждения общественного питания. негде сходить в туалет и даже просто согреться, вернуться обратно для многих тоже проблема – деньги вернуть сложно, бидеты куплены к дате окончания отдыха.

«Часам к 12 дня, какой-то вселенский разум вмешался в ситуацию. Начала выстраиваться схема, многие на лавочках перезнакомились, началось упорядочивание. Гости Белокурихи всем потоком направились в Горный Алтай. – Алё, такси, машину на Дубровку! К вечеру, почти не осталось молящих у Белокурихи о пощаде. Люди были спасены, найдя спасение в Горном Алтае. У меня нет данных, но это сотни людей, что рванули в Горный, что смогли найти там места, что будут отдыхать там, а не у нас в Белокурихе. Кто на такси, кто на автобусе через Бийск, но все с ненавистью к чиновникам и Белокурихе – уехали в Горный. Это день чёрного позора для нашего города», - сокрушается журналист и отмечает, что турбазы Горного Алтая гостей каким-то образом все же принимают.

По словам журналиста, традиционно в понедельник ожидается большой заезд отдыхающих. «Все останутся на улице», - резюмирует он.