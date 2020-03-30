МЧС России направило в Алтайский край три беспилотника и водоналивные дамбы

Новости 30.03.2020 8:20 348

Самолет ИЛ-76 МЧС России с 20 комплектами водоналивных дамб вылетел в Алтайский край

В рамках подготовки к весеннему половодью борт доставит в регион двадцать комплектов водоналивных дамб общей протяженностью 2 тысячи метров. Из одного комплекта можно оперативно оборудовать водоналивную дамбу протяженностью около 100 метров.

«Также для мониторинга и анализа складывающейся обстановки ведомство направило в Алтайский край три беспилотных воздушных средства аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» (два - вертолетного типа и один - самолетного)», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как известно, первая волна паводка обычно проходит на Алтае в начале или середине апреля. Она связана с активным таянием снега, а также вскрытием рек. В этом году в нашем регионе запасы снега превышают все показатели, поэтому существуют опасения, что паводок будет серьезным.