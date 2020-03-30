В Алтайском крае зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 30.03.2020 7:40 1186

По информации Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, в нашем регионе зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Заболевшая женщина прибыла из Доминиканской республики, находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10 день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Результат подтвержден в установленном порядке в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Новосибирска.

Заболевшая госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы №5 Барнаула. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, клинических симптомов заболевания у нее нет.

Службами и ведомствами Алтайского края организован и проводится полный комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий: установлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он изолирован, его анализы в настоящее время исследуются также в лаборатории «Вектор».

Вся оперативная информация о первом случае и развитии ситуации, на контроле Губернатора края Виктора Томенко, он сообщил, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края, сообщает пресс-служба губернатора.