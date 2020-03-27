Только пришел, а уже отчет. Глава Барнаула Вячеслав Франк подвел итоги работы в 2019 году

Новости 27.03.2020 16:45 781

Избранный месяц назад, глава Барнаула Вячеслав Франк выступил с плановым ежегодным отчетом главы краевой столицы об итогах работы в 2019 году. На отчете присутствовали депутаты Барнаульской городской и Государственной Дум и АКЗС. Также присутствовали представители общественных организаций. Мероприятие состоялось в пятницу, 27 марта.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Сергея Ивановича Дугина за его работу на благо нашего города», - начал Франк.

Показатели по России и работа по нацпроектам

Что касается показателей по России, то Барнаул занял 20 место в рейтинге городов по качеству жизни по данным Финансового университета при Правительстве России. Вошел в тройку лидеров рейтинга ОНФ по качеству, безопасности и доступности дорог по итогам 2019 года.

«Городское руководство продолжало работу в рамках указов президента России и осуществляла работу по реализации девяти национальных проектов, и 33 региональных приоритетных проектов», - отметил мэр.

Промышленность

Глава города подчеркнул, что важную роль в развитии экономики города внесли предприятия промышленной отрасли, которые произвели товаров на сумму более 100 млрд рублей. Этот показатель превзошел уровень 2018 года. Из имеющихся предприятий примерно 80% закончили год с прибылью. 17 предприятий стали участниками нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», который направлен на модернизацию производства и разработку новых производственных решений.

«Одной из главных задач в этом направлении можно назвать привлечение еще большего числа предприятий для повышения их конкурентоспособности на российском рынке», - сказал Вячеслав Генрихович.

Уже в этом году наблюдалось продолжение роста числа малых предприятий, занятых в производстве. Доля роста составила 18,6%. Глава Барнаула подчеркнул, что власти заинтересованы в расширении инструментов поддержки предпринимателей.

Зарплаты

Вячеслав Франк обратил внимание на рост средних зарплат. На средних и крупных предприятиях она достигла почти 38 тысячи рублей. Ее темпы роста, наряду с Кемерово, оказались выше всех среди городов Сибири. Зарплаты выросли и у работников бюджетной сфере. Основную роль в этом сыграла финансовая поддержка со стороны краевого бюджета. Средняя зарплата учителей в школах составляет почти 30,6 тысяч рублей, педагогов дошкольного образования – более 24,7 тысяч рублей, педагогов допобразования – более 30,2 тысяч рублей, работников учреждений культуры – более 28,1 тысяч рублей.

Недвижимость

За 2019 год в рамках проекта «Жилье и городская среда» было введено 492,6 тысяч кв.м, что на 7% больше изначального плана. Из этого числа 99,7 кв.м относятся к индивидуальному и 392,9 кв.м к многоквартирным (37 домов). За год было введено 0,71 кв.м на душу населения.

«К 2024 году планируется ежегодно вводить в эксплуатацию до 520,3 тысяч кв.м. Таким образом, с 2018 по 2024 год должно быть введено в эксплуатацию 3,3 млн кв.м жилья», - заявил мэр Барнаула.

Газ и ценовая зона

Особое внимание было заострено на первых успехах в развитии пригородной территории и индивидуальной застройки. В поселке Бельмесево была введена система доочистки питьевой воды, а в недалеком будущем такая же система будет организована в поселках Борзовая и Казеная Заимка.

Стоит отметить, что, по словам Франка, за предыдущий год более 1600 домов были переведены на природный газ. Всего было проведено 19 км газовых сетей.

Барнаул стал одним из первых городов по стране, кто перешел на ценовую зону с утверждение новой схемы теплоснабжения, что в будущем позволит привлечь инвестиций на сумму более 7 млрд рублей.

Благоустройство

В рамках программы совместного финансирования, за последние три года при участии средств собственников, был сделан ремонт более 250 дворов, из которых 83 облагородили в 2019 году. Кроме того, за счет средств городского бюджета, были посажены деревья и кустарники на проспектах Ленина и Красноармейском, улицах Кулагина, Попова, Малахова, Юрина и других. Три общественные территории были приведены в порядок, в городе появилась первая велодорожка по аллее вдоль улицы Георгия Исакова. Также запущен пешеходный фонтан.

Вячеслав Франк еще раз напомнил, что в текущем году по итогам общественного голосования на сайте городской администрации, в Барнауле будет обустроена территория Мизюлинской рощи и парка Изумрудный.

Инвестиции

Рост вложений в экономику города составил почти 31 млрд рублей. Городские власти сейчас занимаются сопровождением 50 инвестиционных проектов. Сейчас в планах работа по проектам в рамках концессионных соглашений. Например, по улице Взлетная, 2в будет построен Центр смешанных единоборств.

Туризм

Турпоток в Барнауле в 2019 году оказался выше, чем показатель предыдущих лет. Он составил 450,2 тысячи человек. Наибольший показатель в сфере делового туризма (137,1 тысяч), на втором месте познавательный туризм (126,4 тысяч), чуть меньше в сфере оздоровительного туризма (120,2 тысячи).

Как приняли депутаты?

Вячеслав Франк дал понять, что, несмотря на успехи, было и много проблем, в том числе с уборкой аномального количества снега и так далее. По его словам, ряд моментов показали слабые места рабочего процесса и перспективы его улучшения.

Голоса фракций разделились. Лидер фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых дала понять, что депутаты-эсеры ставят отчету главы «неуд», их примеру последовали и коммунисты, которые также отказались поддерживать отчет.

Лидер фракции ЛДПР в БГД Алексей Скосырский сказал, что озвученные проблемы имеют право на их огласку, однако либерал-демократы приняли решение принять отчет Франка, по той причине, что отчитывался он фактически за работу своего предшественника.

Глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов обратил внимание, что, несмотря на ряд форс-мажорных обстоятельств, в числе которых и многократное превышение уровня осадков зимой, мэрия продолжала работать по штатному расписанию.

«Строились дороги, школы, детские сады, возводились здания. Работа в рамках национальных и региональных проектов была выполнена в рамках всех положенных регламентов. Очень часто позиции администрации расходились с позицией депутатов и нашей фракции, но мы всегда искали конструктив и находили решение вопроса. Поэтому наша фракция положительно оценивает отчет главы города», - заключил Перерядов.

О проблемах разногласий говорила и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Кроме того она подняла сложную тему с обеспечение местами в детских садах детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

«Думаю основные проблемы мы решим если будет эффективно взаимодействовать, опираясь на тренд открытости власти. В том числе, совместная работа позволит многие проблемы города озвучить как на краевом уровне, так и на федеральном», - заявила Буевич.

В конце слово взял и алтайский митрополит Сергий. Он призвал всех повышать духовно-нравственный уровень поведения жителей города, так как от этого зависит, в том числе и демократия и решение насущных вопросов.

«Мы в епархии постоянно молимся за благополучие города и всех наших жителей. Мы надеемся на будущее строительство духовных центров и улучшения состояния города. Работу Вячеслава Генриховича мы оцениваем положительно», - сказал представитель РПЦ.

Стоит отметить, что Вячеслав Франк официально не был мэром в 2019 году. С августа и до конца года он временно исполнял обязанности главы города, а выбрали его только в феврале 2020 года. Другими словами, за первые восемь месяцев прошлого года Франк отчитывался за бывшего мэра Сергея Дугина.