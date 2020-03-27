«Единая Россия» запускает колл-центр для помощи гражданам в период карантина

Новости 27.03.2020 17:10 328

В Алтайском крае открыт волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #мывместе. Организаторами штаба выступили: краевое управление молодежной политики и реализации программ общественного развития, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики, партия «Единая Россия», Алтайский государственный медицинский университет. В Алтайском крае в процесс включена и «Молодая гвардия Единой России».

Чем занимается волонтерский штаб?

Штаб работает по таким направлениям, как подготовка и обучение волонтеров, их проверка перед выходом к обратившемуся за помощью, центр обработки заявлений, а также координация обращений в территориях региона: городах, районах и сёлах. На базе Алтайского центра развития добровольчества волонтеров готовят к посещению обратившихся. Контролируют их состояние здоровья, инструктируют по мерам предосторожности и выдают средства защиты в специально созданном центре на базе АГМУ «Волонтёры-медики». Сбор заявок от жителей происходит по системе ОНФ. Помощь Общероссийского народного фронта. Колл-центр по обработке заявок, а также координация с волонтёрами в муниципалитетах обеспечивается Алтайским региональным отделением «Единой России». «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», представители органов соцзащиты непосредственно оказывают помощь жителям.

«Акция #мывместе проходит по всей стране. И у нас в Алтайском крае очень много людей вовлечено в эти процессы: волонтёрские организации, общественные структуры, органы власти. Считаю, это хорошо, что такая нужная нам всем акция даёт нам ещё один повод объединиться и поработать вместе на всеобщее благо», — сказала начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

На адресную помощь могут рассчитывать граждане старше 65 лет — то есть те, которые находится в группе риска по возможному заражению коронавирусом.

«Волонтерский штаб помогает пожилым гражданам, находящимся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всё это делается, чтобы пожилые люди могли не выходить из дома и сохранить здоровье. Штаб образован на базе «Алтайского центра развития добровольчества» — ресурсного центра добровольчества в Алтайском крае. Волонтеры окажут помощь в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости маломобильным гражданам, а также пожилым людям старше 65 лет, находящихся в режиме самоизоляции. Покупка всего необходимого будет осуществляться за счет средств самих граждан», — объяснил руководитель штаба Никита Федюнин.

Какую помощь можно получить?

Заявки на оказание помощи можно оставить как по телефону 8 800 200 34 11, так и в мобильном приложении «ОНФ.Помощь», а также через пункты МФЦ.

«Люди просят помочь с доставкой продуктов питания и лекарств, просят привезти дрова. Заявки поступили из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Топчихинского, Кытмановского, Алтайского районов. По всей стране к акции присоединились уже более 700 компаний и некоммерческих организаций. Призываем бизнес и общественников тоже участвовать в нашем движении», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

С работой всех направлений штаба ознакомился депутат Государственной Думы, координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Валерий Елыкомов.

«Мы видим, что система взаимодействия участников процесса, координация волонтеров, а значит, и помощь жителям организована на высоком уровне. Считаю, что при нашем опыте переживания таких чрезвычайных ситуаций, как эпидемия свиного гриппа, паводок, работа волонтёров должна заключаться в том числе и в успокаивании людей, предотвращения паники. Нужно объяснять жителям, что происходит, как можно помочь ближним, какие меры предосторожности нужно соблюдать», — заявил Валерий Елыкомов.

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева добавила, что волонтеры несут и еще одну важную функцию — поддержать жителей в это сложное время. Медуниверситет сразу откликнулся на эту акцию, ведь исторически вуз выступал базой для подготовки «Волонтеров-медиков». Сейчас нам необходимо и оказать помощь жителям, и защитить волонтёров тоже. Для этого принимаются самые серьезные меры».

Колл-центр "Единой России"

Колл-центр по обработке заявок, организованный на базе Региональной общественной приёмной «Единой России» работает ежедневно. В его открытии принял участие Секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.

"Я хочу поблагодарить всех, кто работает сегодня в штабе по помощи людям в условиях пандемии коронавируса. Всё то, что делают волонтёры, все участники этого большого штаба — это необходимо, это именно то, что нужно сделать в сегодняшнее трудное время. Задача штаба — в рамках профилактических работ предотвратить контакт граждан с эпидемией, оградить наших людей. Для этого мы все и работаем, и «Единая Россия» не могла остаться в стороне от этого", — сказал Александр Романенко.

На сегодняшний день на горячую линию от жителей Алтайского края поступило 23 обращения. География заявок охватывает Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Топчихинский, Кытмановский, Троицкий и Каменский районы.