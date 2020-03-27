Коронавирус выявлен в администрации и Управделами президента России

Новости 27.03.2020 16:25 391

В администрации президента России после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Об пишет РБК со ссылкой на источник близкий к Кремлю.

Сообщается, что речь идет как минимум об одном случае. Однако второй источник заявил, что речь идет о вирусе у двух человек. Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК.

Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила, что она не в курсе данной ситуации. По ее словам, в УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков никак не ответил на вопрос о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

Напомним, что в четверг, 26 марта, стало известно, что один из сотрудников аппарата правительства России отправлен на карантин в связи с возможным заражением коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все сотрудники, контактировавшие с ним взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена полная дезинфекция».

О выявлении у сотрудника аппарата правительства COVID-19 со ссылкой на свои источники сообщила «Медуза». По данным издания, позитивный результат теста стал известен 25 марта.