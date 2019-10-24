Ссыльная Сибирь – насколько ухудшилась криминогенная обстановка в округе и на Алтае

Новости 27.03.2020 17:50 714

Согласно докладу Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за январь-февраль 2020 года, рост числа зарегистрированных преступлений наблюдался на территориях всех федеральных округов, в том числе: Северо-Кавказского (+13 %), Южного (+6,7 %), Приволжского (+6,6 %), Уральского (+4,3 %), Северо-Западного (+4 %), Центрального (+3,7 %), Сибирского (+2,1 %) и Дальневосточного (+0,3%).

Преступность в Алтайском крае

Алтайский край вместе с Кузбассом вошел в число лидеров по снижению количества предварительно расследованных преступлений, а также по выявлению преступников. Кроме того, в Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях, а также Хакасии наиболее сильно, по сравнению с другими регионами РФ, снизилась доля преступлений, совершенных несовершеннолетними. Алтайский край в этом топе занял третье место, опередив остальные регионы Сибири. При этом, Иркутская и Новосибирская области вошли в десятку регионов, в которых этот показатель вырос сильнее всего по стране.

Преступность в Республике Алтай

В целом по стране на 4,2 % (с 904 до 866) сократилось получение взяток. В Республике Алтай этот показатель упал до нуля. А вот дача взяток здесь, наоборот, выросла на 400%. В то время, как по России количество таких преступлений выросло на 10,4 %. Также Республика Алтай оказалась в топ-10 по снижению доли преступлений, совершенных в общественных местах. Республика Тыва оказалась в противоположной десятке. Еще Алтай занял второе место по РФ по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Тыва в этом списке следует сразу за ним.

Преступность в Сибири

Красноярский край вошел в десятку регионов-лидеров по росту преступности, при этом, он возглавляет список регионов с максимальным снижением преступлений, совершенных в нетрезвом виде. Замыкает топ-5 Кемеровская область, при этом, количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения здесь выросло. В то же время, в целом по России количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, Сократилось на 16,5 %.

Томская область стала первой среди субъектов РФ по темпам сокращения преступности. Кроме того, в Томской и Иркутской областях сильнее всего в России снизилось количество преступлений, совершенных ОПГ. Также Иркутская область вошла в топ-10 по темпам увеличения раскрываемости преступлений.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 6,2 % (4 270). Наибольший рост погибших наблюдается, помимо прочих регионов, в Томской области (на 26; +72,2 %) и Красноярском крае (на 20; +16,5 %).