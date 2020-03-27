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Как прошел первый отчет о работе мэра Барнаула Вячеслава Франка за 2019 год - фоторепортаж

Новости
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В администрации Барнаула прошел ежегодный отчет главы города. Впервые с результатами работы в 2017 году перед депутатами выступал Вячеслав Франк, которого чуть больше месяца назад избрали мэром краевой столицы. 

Мероприятие состоялось в пятницу, 27 марта. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции гостей встречали работники мэрии со средствами дезинфекции. Прибывшие послушно соблюли правила гигиены. 

Отметим, что в 2019 году, за который Франк отчитывался, он еще не был мэром. С августа и до конца года он исполнял обязанности градоначальника и только 14 февраля текущего года Вячеслава Франка официально избрали главой города.

По итогам отчета мэра, голоса фракций разделились. ЛДПР и "Единая Россия" поддержали отчет главы, а КПРФ и "Справедливая Россия" поставили новому мэру "неуд". 

Подробно об отчете Вячеслава Франка, читайте на "Политсибру" в ближайшее время. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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