Алтайские депутаты задумались, как выполнять наказы избирателей

Новости 27.03.2020 14:55 270

В законодательном Собрании прошло заседание рабочей группы, посвященное разработке проекта регионального закона «О наказах избирателей». По информации пресс-службы АКЗС, уже имеется целых два варианта закона.

Такой закон, по мнению разработчиков, должен утвердить порядок принятия и утверждения предложений о наказах избирателей. Причем это касается не только действующих депутатов, но и кандидатов и, предположительно, губернатора, как избираемое должностное лицо. Кроме того, он может утверждать порядок финансирования исполнения наказов избирателей и контроль за их выполнением. Предполагается, что деньги на это будут заложены в бюджете края. А сами наказы будут собираться после голосования на специальных собраниях избирателей.

Последнее положение вызывает определенные вопросы, часть из которых обозначил председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов. Ограничить число наказов избирателей невозможно, а вот возможности бюджета края не бесконечны. Он рассказал, что в одном из регионов были вынуждены кардинально перерабатывать уже действующий закон, после того как депутатам поступили наказы, реализация которых в разы превышала бюджет субъекта федерации.

В рабочей группе определили, что некоторые наказы могли бы выполнять через реализацию программ «местные инициативы». Напомним проект поддержки «местных инициатив» касается реализации вопросов местного значения. Он активно работает в регионе. Только в 2020 году он будет реализован в 368 населенных пунктах Алтайского края, а общая стоимость реализованных проектов составит 341,3 тысяч рублей.

В этой связи любопытно, что депутаты пока не определились с целесообразоностью принятия такого документа, но поясняют, что в некоторых регионах России такие нормативные акты уже имеются. А руководитель парламентских справедливороссов Александр Молотов даже отметил, что «все фракции положительно к нему относятся».

По итогам заседания принято решение продолжить работу над законопроектом.