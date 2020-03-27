Предприятия теплоэнергетики не прерывают работу в алтайских городах

Новости 27.03.2020 15:15 315

Предприятия Сибирской генерирующей компании в Барнауле, Бийске и Рубцовске (три ТЭЦ, Южная тепловая станция, теплосетевые подразделения, котельные в Барнауле и Рубцовске) продолжают работать в штатном режиме и обеспечивать теплоснабжение жителей с прежним качеством. Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года не распространяется на предприятия жизнеобеспечения.

Весь оперативный и необходимый ремонтный персонал станций и теплосетевых компаний продолжит свою работу в обычном режиме. Также на местах останется часть инженерного персонала, отвечающего за непрерывность и качество работы предприятий. Остальные сотрудники переходят на удаленный режим с соблюдением мер карантина.

«Наша компания ответственно относится к своей работе, которая заключается в создании комфортных условий жизни для сотен тысяч людей. Как и в любой другой день, наша главная задача - надежно, бесперебойно и качественно снабжать жителей теплом и электрической энергией. Тем более, что отопительный сезон продолжается и, по опыту, будет длится еще около полутора месяцев. Помимо этого, на весенне-летний период у нас большие планы по ремонту и перекладке тепловых сетей. Только в Барнауле мы обновим более 30 км коммуникаций. А это большой объем подготовительных мероприятий, от скорости и качества выполнения которых зависит соблюдение сроков проведения ремонтной кампании», - рассказал заместитель гендиректора, директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

С 30 марта по 3 апреля полностью приостановит свою работу лишь Сибирская теплосбытовая компания в Барнауле, Бийске и Рубцовске, занимающаяся непосредственной работой с потребителями, в том числе очно. Эта мера вводится для предупреждения распространения коронавируса.

В СТК предупреждают, что финансовые платежные документы (счета-фактуры, акты приема-передачи, акты сверки) за март 2020 года будут предоставляться юридическим лицам, являющимся потребителями компании в Барнауле, Бийске и Рубцовске, дистанционно с 9 апреля 2020 года. Способов для этого будет четыре: