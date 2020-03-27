Больше всего вопросов в к алтайскому губернатору возникло у эсеров

Новости 27.03.2020 14:15 454

В преддверии отчёта губернатора Алтайского края Виктора Томенко о деятельности Правительства Алтайского края в 2019 году, депутаты фракции "Справедливая Россия" в АКЗС адресовали главе региона 21 вопрос.

Вопросы касались бедности, особенно семей с детьми; острого дефицита кадров, особенно в школах и больницах, и противокоррупционных мер, особенно в барнаульской администрации. Главным вопросом, главной задачей и главным вызовом для властей региона эсеры считают бедность жителей края.

"Кто бы что ни делал, жители Алтайского края остаются по-прежнему одними из самых бедных. Самое страшное, что наиболее бедны семьи с детьми. А те меры, которые предпринимаются Правительством края явно недостаточны для того чтобы решить эту проблему", – отметил руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов.

Кроме того, справедливороссы обратили особое внимание на ситуацию в сфере образования. Люди обеспокоены острым кадровым дефицитом в школах. Никто не хочет учить детей за нынешнюю зарплату. Поэтому эсеры поднимают перед главой региона вопрос о мерах, предпринимаемых правительством для решения данной проблемы.

"Спрашиваем, планируется ли повышение зарплаты, и когда будет производиться федеральная доплата за классное руководство. И будет ли она зависеть от численности учеников в классе, потому что эти вопросы почти каждый день нам задают наши избиратели", – добавил Молотов.

Не оставили партийцы без внимания и коррупционные скандалы, сотрясающие барнаульскую администрацию. С чем связано столь огромное количество коррупционных дел в Барнауле и что может предпринять и предпринимает Правительство края для финансового оздоровления городской власти, депутаты-эсеры напрямую спросили у губернатора.