Подождем до понедельника: какие организации работают в Алтайском крае несмотря на запреты

Новости 27.03.2020 13:47 1475

В Алтайском крае приостановлена работа кинотеатров, кинозалов, развлекательных заведений. Но не все собственники организаций пришли к выводам о необходимости закрытия учреждений.

К примеру, никакой информации о закрытии бассейнов в Алтайском крае на сайтах организаций нет. Продолжают работу частные фитнес-клубы и тренажерные залы. В аквапарке пояснили корреспондентам Политсибру, что пока не имеют никакой информации о закрытии. В прежнем режиме также работают бани, сауны.

Похоже «большие выходные» пока касаются только части бюджетных и государственных организаций. Как сообщили источники Политсибру, в Алтайском крае ожидают появления более подробного и конкретного документа, который готовит региональный Роспотребназдор. В нем будет прописано обязательное приостановление организаций, относящихся к сфере услуг: салонов красоты, парикмахерских, детских комнат и тд.

Кстати, по информации Парламентской газеты, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта до 5 апреля. Однако как стало известно корреспонденту Политсибру, курортная зона Алтайского края пока продолжает работать в полном объеме. Какие-либо решения относительно приостановки санаторно-курортной деятельности там будут принимать не ранее понедельника.

Также продолжает работу резидент игорной зоны «Сибирская монета» - казино Altai Palace. В своем инстаграмме развлекательное заведение информирует об этом подписчиков и анонсирует проведение концерта классической музыки.