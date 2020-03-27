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Подождем до понедельника: какие организации работают в Алтайском крае несмотря на запреты  

Новости
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В Алтайском крае приостановлена работа кинотеатров, кинозалов,  развлекательных заведений.  Но не все собственники организаций пришли к выводам о необходимости закрытия учреждений.

К примеру, никакой информации о закрытии бассейнов в Алтайском крае на сайтах организаций нет.  Продолжают работу частные фитнес-клубы и тренажерные залы. В аквапарке пояснили корреспондентам Политсибру, что пока не имеют никакой информации о закрытии. В прежнем режиме также работают бани, сауны.  

Похоже «большие выходные» пока касаются только части бюджетных и государственных организаций.   Как сообщили источники Политсибру, в Алтайском крае ожидают появления более подробного и конкретного документа, который готовит региональный Роспотребназдор. В нем будет прописано обязательное приостановление организаций, относящихся к сфере услуг: салонов красоты, парикмахерских,  детских комнат  и тд.

Кстати, по информации  Парламентской газеты, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта до 5 апреля. Однако как стало известно корреспонденту Политсибру, курортная зона Алтайского края пока продолжает работать в полном объеме. Какие-либо  решения относительно приостановки санаторно-курортной деятельности там будут принимать не ранее понедельника.

Также продолжает работу резидент игорной зоны «Сибирская монета» - казино Altai Palace.  В своем инстаграмме развлекательное заведение информирует об этом подписчиков и анонсирует проведение концерта классической музыки.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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