Депутаты, обсуждения и банка «Дезхлора»: как прошла сессия АКЗС (фото)

Новости 27.03.2020 12:30 790

Сессия АКЗС прошла в особом режиме. На входе в парламентский центр появился дозатор с антисептиком. Все прибывающие на сессию с удовольствием дезинфицировались. Непосредственно в большом зале всем присутствующим также предложили емкости с антисептическими средствами. В целом ими воспользовались по назначению. Правда кое-кто из депутатов устроил целую фотосессию с банкой «Дезхлора».

В целом сессия прошла спокойно. Бурные обсуждения вызвал только закон о выплатах «детям войны».

В связи с необходимостью максимального разобщения, многие вопросы придется решать в дистанционном режиме. Впрочем, к этому нашим депутатам (и не только) не привыкать.