О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Депутаты, обсуждения и банка «Дезхлора»: как прошла сессия АКЗС (фото)

Новости
790
0

Сессия АКЗС прошла в особом режиме. На входе в парламентский центр появился дозатор с антисептиком. Все прибывающие на сессию с удовольствием дезинфицировались.  Непосредственно в  большом зале всем присутствующим также предложили  емкости с антисептическими средствами. В целом ими воспользовались по назначению. Правда кое-кто из депутатов устроил целую фотосессию с банкой «Дезхлора».

В целом сессия прошла спокойно. Бурные обсуждения вызвал только закон о выплатах «детям войны».

В связи с необходимостью максимального разобщения, многие вопросы придется решать в дистанционном режиме. Впрочем, к этому нашим депутатам (и не только) не привыкать.

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000