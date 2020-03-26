Губернатор одного из сибирских регионов отправился на самоизоляцию

Новости 27.03.2020 11:40 802

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов 27 марта ушел в режим самоизоляции из-за контакта с заразившейся коронавирусом женщиной. Об этом он сообщил в своем аккаунте Instagram.

«Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно. Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме. Обязанности главы в мое отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», – написал Коновалов.

Накануне Коновалов сообщал в своем YouTube-канале, что новых случаев заражения в республике не зарегистрировано. Один житель, у которого подтверждено наличие вируса, находится в стабильном состоянии и получает все необходимое лечение, 13 человек наблюдаются в стационарных условиях, 447 — на самоизоляции.

26 марта руководитель республиканского Роспотребнадзора Татьяна Романова официально подтвердила второй случай заболевания коронавирусом.

«Мы видим, насколько сейчас быстро стала нарастать ситуация <…> В Хакасии количество обследованных, количество людей, находящихся в изоляции и в условиях самоизоляции не просто увеличивается, оно может возрасти в геометрической прогрессии», – заявила чиновница.

Женщина, летевшая в самолете с Коноваловым, отдыхала в Италии и Франции, прилетела из Москвы, в дальнейшем находилась на самоизоляции. Первичное обследование дало отрицательный результат, повторное подтвердило наличие заболевания. Сейчас пациентка госпитализирована и находится под постоянным наблюдением врачей.