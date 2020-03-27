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Как в Алтайском крае выпускают антисептик, маски и где будут лечить пациентов с коронавирусом (фото)

Новости
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Губернатор края Виктор Томенко побывал на швейной фабрике «Авангард», где неделю назад развернули пошив масок индивидуальной защиты, в компании «Ренессанс-косметик», производящей антисептические средства, и горбольнице №5, где развернуто инфекционное отделение для пациентов с подозрением на коронавирус.  Фотокорреспондент Олег Укладов побывал на предприятиях и в больнице вместе с Виктором Томенко.

Маски

Цех был создан буквально за неделю: на пошиве масок для индивидуальной защиты заняты 15 швей. Но на фабрике готовы увеличить их число до 70: необходимое производственное оборудование есть. Таким образом, производство масок в целом на фабрике может возрасти практически в пять раз.

Антисептик

В «Ренессанс Косметик» начали переход на более крупную тару собственного производства емкостью 250, 500 миллилитров.

Горбольница №5

Здесь развернут госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирус.  Если в Алтайском крае будет более пяти больных коронавирусом, то всех пациентов из корпуса, в котором  будет организовано лечение, перевезут в другие стационары.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (4)

1000

Гость

Только у Косихина все в масках ходють... а в 5 больнице?

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Гость
Гость, не понятна ситуация с нерабочей неделей указ президента наверно не указ время почти двенадцать часов а начальство все что-то решает выйдем все на работу вот тебе и " Русский АВОСЬ"
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гость

ого, а в маске-то, наверно, цельных 2 слоя марли.. аж светится вся...

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Гость
гость, В Барнауле нет масок вообще . Ни в одно из аптек города.
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