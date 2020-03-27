Как в Алтайском крае выпускают антисептик, маски и где будут лечить пациентов с коронавирусом (фото)

Новости 27.03.2020 10:40 1535

Губернатор края Виктор Томенко побывал на швейной фабрике «Авангард», где неделю назад развернули пошив масок индивидуальной защиты, в компании «Ренессанс-косметик», производящей антисептические средства, и горбольнице №5, где развернуто инфекционное отделение для пациентов с подозрением на коронавирус. Фотокорреспондент Олег Укладов побывал на предприятиях и в больнице вместе с Виктором Томенко.

Маски

Цех был создан буквально за неделю: на пошиве масок для индивидуальной защиты заняты 15 швей. Но на фабрике готовы увеличить их число до 70: необходимое производственное оборудование есть. Таким образом, производство масок в целом на фабрике может возрасти практически в пять раз.

Антисептик

В «Ренессанс Косметик» начали переход на более крупную тару собственного производства емкостью 250, 500 миллилитров.

Горбольница №5

Здесь развернут госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирус. Если в Алтайском крае будет более пяти больных коронавирусом, то всех пациентов из корпуса, в котором будет организовано лечение, перевезут в другие стационары.