В феврале специалисты по радиоконтролю отработали более 600 жалоб на радиопомехи

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги систематической работы по заявкам от граждан и организаций на выявление и устранение радиопомех.
В феврале специалисты по радиоконтролю отработали 611 заявок. Больше всего заявок отработано в Центральном федеральном округе (317). Наличие помех было подтверждено по 84% заявок.
Главной причиной возникновения помех остается работа РЭС с нарушением правил использования радиочастот (51%) заявок. Прежде всего, это незаконно действующие устройства для усиления сигнала мобильной связи (репитеры), а также оборудование широкополосного доступа в интернет.
Зафиксированы случаи возникновения помех из-за неисправности РЭС, являющегося источником помехи (13%) заявок, электромагнитной несовместимости РЭС (6%).
Во всех подтверждающих наличие помех случаях приняты соответствующие меры по их устранению.