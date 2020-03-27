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В феврале специалисты по радиоконтролю отработали более 600 жалоб на радиопомехи

Новости
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Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги систематической работы по заявкам от граждан и организаций на выявление и устранение радиопомех.

В феврале специалисты по радиоконтролю отработали 611 заявок. Больше всего заявок отработано в Центральном федеральном округе (317). Наличие помех было подтверждено по 84% заявок.

Главной причиной возникновения помех остается работа РЭС с нарушением правил использования радиочастот (51%) заявок. Прежде всего, это незаконно действующие устройства для усиления сигнала мобильной связи (репитеры), а также оборудование широкополосного доступа в интернет.

Зафиксированы случаи возникновения помех из-за неисправности РЭС, являющегося источником помехи (13%) заявок, электромагнитной несовместимости РЭС (6%).

Во всех подтверждающих наличие помех случаях приняты соответствующие меры по их устранению.

Автор: Политсиб.ру