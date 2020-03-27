ВТБ поможет пострадавшим от коронавируса заемщикам

Новости 27.03.2020 10:15 265

ВТБ стал первым российским банком, заявившим о разработке комплекса мер помощи заемщикам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Банк начнет работу по этой программе 31 марта.

Согласно условиям программы, все заемщики, ушедшие на больничный из-за COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Больничные листы будут приниматься банком дистанционно, посредством контакт-центра, без визитов в офисы банка. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически.

На данный момент банк уже получает первые обращения клиентов и начинает работу по ним в индивидуальном формате.

Клиенты по-прежнему могут пользоваться оформленными страховыми программами, позволяющими получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

Прочим заёмщикам, которые понесли финансовые потери в результате распространения пандемии ВТБ уже сейчас готов предложить программы реструктуризации кредитов. Они включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки – решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке.

ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и решать их с максимальной эффективностью.