Цены на продовольствие в Алтайском крае растут

Новости 27.03.2020 9:50 424

Алтайкрайстат опубликовал данные об инфляции в регионе за февраль. Она составила 0,5%, наибольший рост зафиксирован в категории продовольственных товаров.

С начала 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 1%. Такими темпами годовой рост цен может достичь 6%, если темп не замедлится. В феврале продукты питания подорожали на 1%, а с начала года рост их стоимости составил 2,2%.

При этом, цены на непродовольственные товары в феврале сохранялись на прежнем уровне, тогда как с начала года увеличились на 0,1%. Услуги в феврале подорожали на 0,4%, а с начала года их стоимость увеличилась на 0,6%.

Стоит отметить, что в январе-феврале 2019 года инфляция была несколько выше. При тех же 0,5% за февраль, за два месяца с начала года цены поднялись на 1,7%.