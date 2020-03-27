Как в Барнауле собираются выполнять Указы президента, касающиеся противодействия коронавирусу

Новости 27.03.2020 9:10 925

Очередное заседание штаба по коронавирусу прошло в Барнауле. Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что главной задачей является исполнение Указов президента. Мэру доложили, как будут работать учреждения разных сфер жизни в столице региона, сообщает официальный сайт Барнаула

Образование

С 28 марта все школы и учреждения дополнительного образования уходят на длинные выходные (отметим, что школьники находятся на весенних каникулах). С 6 апреля школы города перейдут на электронное и дистанционное обучение.

Детские сады также уходят на длинные выходные. Сейчас изучается потребность по созданию дежурных групп. Когда количество нуждающихся в садиках будет определено, в администрации города будет принято соответствующее решение.

Все вузы на территории города перешли на дистанционное обучение. С 27 марта учреждения среднего профессионального образования также перейдут на дистанционное обучение. Всем студентам, проживающим в общежитиях, рекомендовано на это время вернуться домой.

Культура

25 муниципальных учреждений культуры в соответствии с приказами комитета уходят на выходные, проведение массовых мероприятий, а также занятий в кружках и студиях отменены. Также он отметил, что направлены рекомендательные письма руководству частных кинотеатров о приостановлении деятельности.

Спорт

С 18 марта в городе отменены или перенесены все спортивные мероприятия, органичен тренировочный процесс и действует запрет на выезд спортсменов на соревнования. С 28 марта полностью отменяются все тренировки.

Общество

На базе Алтайского центра развития добровольчества в рамках всероссийской акции #МыВместе начал работу волонтерский штаб помощи маломобильным гражданам, а также пожилым людям старше 65 лет, находящимся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры окажут помощь в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости.