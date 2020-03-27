В Алтайском крае окажут помощь предприятиям, производящим маски и антисептики

Новости 27.03.2020 8:00 355

Губернатор края Виктор Томенко побывал на швейной фабрике «Авангард», где неделю назад развернули пошив масок индивидуальной защиты, и в компании «Ренессанс-косметик», производящей антисептические средства.

Сейчас на предприятии за смену выпускается 7,5 тысячи масок для индивидуальной защиты. Есть возможность организовать по запросу работу в две смены, тогда за сутки алтайские швеи будут производить 15 тысяч таких масок. На швейной фабрике в Тальменке в сейчас также дополнительно ежесуточно выпускается 10 тысяч масок для индивидуальной защиты.

Цех был создан буквально за неделю: на пошиве масок для индивидуальной защиты заняты 15 швей. Но на фабрике готовы увеличить их число до 70: необходимое производственное оборудование есть. Таким образом, производство масок в целом на фабрике может возрасти практически в пять раз.

Губернатор поручил оказать помощь в увеличении объемов производства масок для индивидуальной защиты.

«Правительство края готово оказать необходимую помощь. Это сейчас очень нужно: дефицит огромный, потребность есть, поскольку маски расходуются быстро», - подчеркнул он.

Возможности увеличения производства антисептиков также имеются, что очень важно в условиях повышенного спроса. Ранее они были ограничены недостатком тары объемом 50 миллилитров. Поэтому в «Ренессанс Косметик» начали переход на более крупную тару собственного производства емкостью 250, 500 миллилитров.

Однако дальнейшие перспективы сдерживает недостаток сырья. При производстве антисептиков используется изопропиловый спирт, который стал дефицитным товаром.

«Единственный и правильный выход - заменить изопропил на этил и, не останавливая производство, закрыть наши потребности и в целом потребности рынка. Но процесс сильно зарегулирован с точки зрения получения лицензии, осуществления контроля. Необходимо упростить систему получения лицензии, сейчас процесс занимает 7 - 8 месяцев, а этого времени у нас нет. Наши возможности позволяют увеличивать объем производства практически неограниченно», - приводит слова директора предприятия Виктора Косихина официальный сайт региона.

Глава региона намерен обратиться в федеральные органы власти.