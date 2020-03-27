Сколько «детей войны» в Алтайском крае получат материальную поддержку к юбилею Победы

26.03.2020 19:00 588

Законопроект о «детях войны» приняли сегодня все фракции АКЗС в двух чтениях единогласно. Разработчиками инициативы о поддержке пенсионеров выступили Губернатор Алтайского края, член Президиума Генерального Совета «Единой России» Виктор Томенко и комитет по социальной политике АКЗС, который возглавляет депутат от «Единой России» Татьяна Ильюченко.

«Теперь к юбилейный датам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов всем гражданам, рожденным с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и имеющим статус «дети войны», будет предоставлена единовременная денежная выплата. В нашем регионе 130,4 тысяч горожан относятся к категории «дети войны», однако такой статус оформили только 103 тысячи жителей», - отметила Ильюченко.

Деньги получат все. Парламентарий призвала 27 тысяч пенсионеров, еще не оформивших льготный статус «дети войны», прислушаться к официальному заявлению регионального Министерства социальной защиты, где будет разъяснен порядок оформления выплат.

«Тем, кто уже оформил статус, дополнительно в органы социальной защиты обращаться не нужно», - резюмировала Ильюченко.

Также разъяснять порядок выплат будут в региональной и местной общественных приемных «Единой России».

Размер выплат будет устанавливать Губернатор Алтайского края. Так, в честь 75-летия Великой Победы «дети войны» получат поддержку в размере двух тысяч рублей. Дополнительно на эти цели потребуется свыше 265 млн рублей из средств региональной казны, сюда включены расчеты выплат на всех жителей, попадающих в категорию «дети войны», и расходы на доставку выплат. По просьбе депутатов-единороссов Министерство финансов Алтайского края в ближайшее время внесет корректировки в краевой бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.