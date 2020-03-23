Жители Камня-на-Оби не на шутку испугались туристку, которая прилетела из Франции

Путешественница мадам Джоан между своими поездками посетила Камень-на-Оби, где заселилась в местную гостиницу «Обь». При этом мер по самоизоляции она не соблюдала, чем напугала местных жителей. Об этом сообщают «Каменские известия».
В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Камне-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах изданию пояснили, что о ситуации узнали лишь 23 марта и ближайшие дни иностранка проведет в режиме остаточного карантина.
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В Местной администрации добавили, что по данному вопросу провели оперативное совещание с представителями Роспотребнадзора, полиции, здравоохранения и других ведомств. Каждый из присутствующих доложил о принятых мерах в отношении гражданки. Кроме этого, обсудили комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и дальнейшее взаимодействие. Дошло до того, что дело взяла на особый контроль главный государственный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко.
Она сообщила, что у туристки взяли все необходимые анализы. Позже факт коронавируса не подтвердился.
Напомним, что на сегодняшний день случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не обнаружено.
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