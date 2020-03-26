Что ожидает «Бирюзовую Катунь» и другие крупные инвестплощадки Алтая

Новости 26.03.2020 17:30 1899

19 марта 2020 года состоялось очередное судебное заседание по делу о банкротстве ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». До его начала турзона заплатила почти 12 млн рублей налоговикам и 227 тысяч рублей АО «Алтайэнергосбыт» и заявила о намерении выплатить долг полностью. Суд отложил заседание на 14 апреля 2020 года.

Частичное погашение задолженности «Бирюзовой Катуни» по налогам и сборам составило 11,2 млн рублей, пени – 573,8 тысячи рублей, по штрафу – 10,6 тысяч рублей. Остаток долга турзоны составил 643,6 тысячи рублей. «Алтайэнергосбыт» ранее требовал с турзоны 2,5 млн рублей.

«От должника («Бирюзовой Катуни» – прим. ред.) поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, в котором он указал на частичное погашение задолженности, а также на намерение погасить задолженность в полном объеме в ближайшее время», – сообщается в материалах дела.

Выступая перед депутатами Алтайского краевого законодательного собрания, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал о ситуации на «Бирюзовой Катуни» и других крупных туристических инвестплощадках Алтайского края.

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Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь»

По словам Евгения Дешевых, работа в турзоне ведется по трем направлениям:

Доведение существующих инженерных сетей до работоспособности.

На момент передачи ОЭЗ в собственность края ни одна из них не функционировала. За прошлый год были доведены до работоспособности сети газоснабжения, электроснабжения. По сетям водоснабжения найдена эксплуатирующая организация, которая в этом году приступит к их пусконаладке. По сетям водоотведения разработан проект адаптации стоков под существующий объем.

Повышение устойчивости управляющей компании.

За прошлый год ее расходы были сокращены вдвое – на 20 млн рублей, однако пока еще разница между доходами и расходами минусовая, баланс не достигнут, ведется работа над поиском дополнительных источников дохода. В ее собственности находятся активы на сумму 1,5 млрд рублей – их надо содержать, обслуживать. Все это – серьезная финансовая нагрузка.

Разработка маркетинговой программы по продвижению этой площадки и позиционированию ее для проведения различных спортивных, туристских, развлекательных мероприятий.

«Белокуриха-Предгорье Алтая»

В рамках этого кластера сформировано два субкластера: Сибирское подворье и Белокуриха-горная. В последней построена обеспечивающая инфраструктура: автодороги, объекты электроснабжения, газо-, водоснабжения и водоотведения. Привлечено более 3 млрд рублей частных инвестиций, построено 30 туристических объектов.

Белокуриха-горная на сегодняшний день обеспечена всей необходимой транспортной инфраструктурой, инвесторами ведется строительство туробъектов. Здесь их на данный момент насчитывается пять. В этом году здесь начнется строительство инженерных сетей, которое планируется завершить в 2021 году. Минэкономразвития и Ростуризм РФ поддержал заявку Алтайского края, и регион получил 880 млн рублей на строительство двух дорог от центра площадки до горы Мишиной, где расположен горнолыжный комплекс, и горы Глухариной, где такой комплекс только планируется.

«Золотые ворота Алтая»

На месте туристского автокластера, расположенного на въезде в Бийск, сформирована инвестплощадка, обеспеченная магистральными сетями. В границах площадки существует комплекс придорожного сервиса, производится реконструкция АЗС, ее расширение до заправочного комплекса с пунктом техобслуживания. Ряд земельных участков арендован инвесторами – на них планируется возведение объектов торговли.

«Проект разрабатывался и запускался в более удачные для экономики региона годы. Действительно, были заключены соглашения с потенциальными инвесторами, которые должны были реализовать свои проекты. Но время распорядилось по-другому, немножко по-другому расставив все на свои места», – ответил Дешевых на вопрос депутата от ЛДПР Павла Рего об успешности проекта.

«Барнаул – горнозаводской город»

Здесь создан полный комплекс обеспечивающей инфраструктуры, проведена реконструкция мостов, инженерных коммуникаций. Сформирована набережная Оби, Нагорный парк – работы выполнены по 12 объектам. На формирование туристской инфраструктуры привлечено 3,4 млрд рублей частных инвестиций. Благодаря им, проведена реконструкция исторических зданий, построены объекты питания, размещения и торговли. В настоящее время проектируется набережная Барнаулки, большие надежды связаны с восстановлением и адаптацией к современному использованию барнаульского сереброплавильного завода.

«Барнаул – горнозаводской город и Змеиногорск – горнозаводской город. Связать маршрутами выходного дня эти два замечательных города было бы очень здорово», – предложил депутат от «Единой России» Сергей Писарев.

Развитие этих инвестиционных туристических площадок было начато в рамках федеральной целевой программы. В 2018 году ее действие закончилось, поэтому теперь развитие площадок находится в рамках региональной программы развития туризма.

Игорная зона «Сибирская монета»

В прошлом году заключено инвестиционное соглашение по строительству многофункционального развлекательного комплекса с казино. Планируемые инвестиции – 3,6 млрд рублей. Срок реализации проекта 2020-2024 годы. Запуск первых объектов запланирован уже на 2021 год.

Также в этом году начнутся основные строительные работы по созданию внутриплощадочных сетей электроснабжения и автомобильных дорог спортивно-туристского кластера «Тягун» в Заринском районе и разработка мастер-планов таких туристских территорий как Горная Колывань и Степной Алтай.