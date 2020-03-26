Жителям Алтайского края запретили посещать кинотеатры и употреблять кальян в ресторанах

Новости 26.03.2020 16:43 1108

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Указ о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, который приостанавливает проведение на территории региона досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных и других мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ и других местах массового скопления граждан. Такая мера принята главой региона в соответствии с Постановлением главного санитарного врача России.

Документ также запрещает посещение гражданами зданий, строений, сооружений и помещений, предназначенных для проведения преимущественно развлекательных и других массовых мероприятий. В их числе кинотеатры и кинозалы, детские развлекательные комнаты и центры, другие развлекательные заведения. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других аналогичных заведениях.

Обеспечивать исполнение губернаторского указа будут региональный Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. Документ вступит в силу сразу после его официального опубликования. Как пояснили в пресс-службе правительства края, он уже направлен на Официальный интернет-портал правовой информации.