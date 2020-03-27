МТС бесплатно поможет алтайским школьникам дистанционно подготовиться к ЕГЭ

Новости 26.03.2020 16:15 565

МТС предлагает школьникам Алтайского края дистанционно подготовиться к ЕГЭ на базе собственного образовательного онлайн-сервиса Smart University. Также для учеников 5-11 классов бесплатно будут работать разговорные клубы для совершенствования английского языка.

Специально для подготовки учеников 9-11 классов к ЕГЭ в период дистанционного обучения, МТС разработала онлайн-интенсивы, с 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно. В программу входит восемь вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Преподавателями выступают опытные педагоги с многолетним стажем, программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям Федерального института педагогических измерений. Для закрепления материала по результатам каждого занятия предусмотрены домашние задания. Все вебинары планируется дополнительно транслировать на стриминговой платформе WASD.TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Ученики 5-11 классов до 22 мая смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, формирующиеся в зависимости от уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

МТС Smart University

Smart University – сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку, а также для взрослых – по английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса. Образовательный процесс заключается в работе с профессиональным педагогом, выполнении домашних заданий, прохождении промежуточных тестов и трекинге динамики. При индивидуальном обучении алгоритмы, на основе которых организован курс, позволяют адаптировать программу, исходя из уровня знаний конкретного ученика и времени, которое остается на подготовку к экзамену. Материалы программы разработаны ведущими экспертами в области единого государственного экзамена и соответствует реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).