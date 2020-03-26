Минздрав: коронавируса на Алтае нет, но наши граждане продолжают путешествовать

Новости 26.03.2020 15:46 1298

Алтайские специалисты считают, что в регионе нет коронавируса, так как наш аэропорт принимает меньше международных рейсов, чем соседние. Известно, что соседних регионах случаи заболевания подтверждены. По данным оперштаба, в Красноярском крае зарегистрировано 9 заболевших, Новосибирской области - 5,Кемеровской области - 3 человека. В лаборатории Роспотребнадзора Алтайского края было проверено 737 человек, тесты – отрицательные.

«Однако наших сограждан не смущает ситуация, разворачивающаяся в мире, и они продолжают путешествовать», - посетовала на пресс-конференции заместитель краевого министра здравоохранения Наталья Белоцкая.

С завтрашнего дня по решению правительства Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят только рейсы, которые вывозят наших сограждан домой. Но, как признались в алтайском минздраве, не все граждане, прилетевшие из-за границы, соблюдают карантин, хотя все условия для этого есть.

«Можно получить листок нетрудоспособности даже дистанционно через портал «Госуслуги». Но люди не соблюдают карантин, живут активной жизнью. В этой связи они понесут административную ответственность», - пообещали журналистам.

Однако, как известно, на самоизоляцию отправляются люди, вернувшиеся в регион только из-за рубежа. При поездках в соседние регионы никаких профилактических мер не проводится. Тем временем в России коронавирус выявили у 677 человек (из них 36 выздоровели и 2 погибли), и специалисты, по данным РИА «Новости», готовятся к «взрывному» развитию ситуации.

«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», - приводит агентство слова профессора, ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николая Малышева.

Ученый отметил, что за прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 163 человека. Это практически в три раза больше людей, чем днем ранее. По его словам, главное в текущей ситуации не растеряться и оказывать помощь тем, кому она действительно требуется.