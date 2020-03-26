Обвинили, обозвали, процитировали: закон о «детях войны» приняли со скандалом

Новости 26.03.2020 15:15 2401

Замминистра социальной защиты Алтайского края Александр Репин выступил перед парламентариями с инициативой о принятии закона о мерах соцподдержики для категории людей, имеющих статус «дети войны». Он пояснил, что к категории относятся все жители региона, детство которых пришлось на период Великой Отечественной и Второй мировой воны.

Началось с пояснений

Выступление состоялось в рамках 42-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания в четверг, 26 марта.

«Предлагается внести дополнительную меру. А именно денежную компенсацию в юбилейные годы Победы в ВОВ. Размер будет определяться губернатором Алтайского края. В текущем году каждому «ребенку войны» будет выплачено две тысячи рублей. Финансирование будет за счет средств краевого бюджета. Кто ранее получил этот статус, обращаться никуда не надо. Деньги поступят на счет», - объяснил Репин.

После него, в рамках содоклада выступила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко. Она подчеркнула, что документ был разработан губернатором и ее комитетом. Кроме того, она отметила, что в рамках сегодняшней ситуации с пандемией нужно сделать все возможное для обеспечения безопасности данной категории людей.

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"У нас губернатор более человечный, чем единороссы"

Первой слово взяла депутат АКЗС и глава алтайских коммунистов Мария Прусакова, которая сразу перешла к неудобным вопросам.

«Татьяна Викторовна, хочется спросить, как же так получилось, что при такой системной работе вашего комитета, у вас и членов комитета постоянно поднималась рука, голосуя против принятия законопроекта, который вносился не губернатором, а представителями других фракций? В частности, фракцией КПРФ», - начала Прусакова.

Она решила напомнить, что совсем недавно, при рассмотрении проекта бюджета региона, фракцией КПРФ вносилась поправка о той же мере, которую сегодня предлагает Виктор Томенко.

«Ну да. У нас губернатор более человечный, чем депутаты от «Единой России». Это не может не радовать. Хочу вспомнить одну фразу Владимира Ленина. Он сказал, что честность – есть признак силы, а лицемерие – признак слабости. Я считаю, что вам, как председателю комитета, который несколько раз отклонял данный законопроект, стоило бы выйти и сказать: «да, мы голосовали против, но сегодня есть политическая воля одного человека, поэтому мы голосуем «за». А не стоять и рассказывать о том, какие вы молодцы», - отрезала депутат от КПРФ.

Ильюченко сразу заявила, что в корне не согласна с коммунисткой и объяснила, что перед принятием закона, он должен быть проработан и все должны четко понимать, что на реализацию мер есть необходимые средства.

«Сегодня мы видим, что у нас в бюджете Алтайского края есть средства и мы можем эту норму ввести. Мы можем принять большое число социально-ориентированных законов, но надо понимать, что денег на все не хватит», - ответила депутат от «Единой России».

Огромный шаг для всего человечества

Следом слово взял глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Он сразу пояснил, что данный вопрос для фракции один из самых принципиальных и за его принятие они агитировали многие годы. Судя по интонации, депутат был морально удовлетворен по поводу грядущего принятия закона.

«Вспоминая слова известного астронавта Нила Армстронга при высадке на Луну, хочется повторить, что это маленький шаг для нас с вами, но огромный шаг вперед для категории «дети войны». Закон разрабатывался давно. Я вот поднял свои записки и выяснил, что наша фракция еще в 2011 году выходила с инициативой о единовременной выплате «детям войны» и компенсациях на оплату ЖКУ. Меру по разовой выплате в юбилейные годы мы считаем полумерой потому, что каждые пять лет количество «детей войны» будет сокращаться большими темпами», - пояснил Молотов.

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Сила в единстве и бюджете

Вслед за справороссом слово взяла депутат от «Единой России» Ирина Солнцева, которая уже по традиции также начала свою речь с афоризмов.

«Раз уж все решили давить цитатами, то тоже скажу. Приведу слова известного римского поэта Публия Сира: «Где единение, там победа». Очень символично, что сегодня мы все объединились и единодушны в этом решении. Мне бы не хотелось, чтобы мы сегодня мерились силами и кричали, кто был первым, а кто вторым. Огромное спасибо губернатору за инициативу», - заключила Солнцева.

Следом высказался председатель комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев, который отметил, что для принятия подобных законов всегда нужно учитывать возможности предусмотренного бюджета.

«Слава богу, что у нас есть губернатор, который взял на себя ответственность. Еще никто не спросил о том, где он возьмет эти деньги. Раз он принял решение, то значит такая возможность им будет изыскана», - сказал он.

А как же коронавирус?

Депутат-эсер Владислав Вакаев поднял вопрос о процедуре оформления. По его словам, в регионе статус «дети войны» не зарегистрировали около 27 тысяч человек. Все они пожилые люди и в период угрозы распространения коронавируса относятся к особо уязвимым.

«Учитывая выступление Владимира Путина о мерах безопасности, необходимо проработать вопрос о максимально безопасной организации процедуры оформления соответствующего статуса с избеганием всех рисков», - заявил Вакаев.

Лгун, популисты, и крупные политические деятели

После него слово вновь взяла Мария Прусакова. Она отметила, что высокое число выступающих депутатов от «Единой России» можно увидеть только тогда, когда закон принимается.

«Когда этот закон отклонялся, что-то ни один из депутатов не выступал. Склонив головы, они просто нажимали кнопку «против». И даже партия, не являющаяся популистской, имею в виду «Справедливую Россию», говорит, что они первые чего-то там вносили. Я бы напомнила, что статус «дети войны» был утвержден и вносился двумя фракциями. Мы с вами, Александр Владимирович (Молотов – прим.), даже в ходе телевизионных дебатов это вроде уже выяснили. Так что, вы не популист, а просто лгун», - закончила обвинение депутат от КПРФ.

Под завязку в дискуссию вмешался депутат-единоросс Александр Траутвейн, который обратился к Прусаковой с призывом быть более корректной к коллегам и не обзывать их.

«Мария Николаевна, вы тоже часто говорите неправду, но никто вас за это не оскорбляет и не уличает. Неправильно вам, как крупному политическому деятелю, так себя вести. Ну и, что касается Ленина и его последователей, они очень много трудов написали и много хороших слов сказали. Но не всегда их слова совпадали с делами. Мы можем долго тут рассуждать о тех вещах, которые они сделали с нашим народом, но не будем. Я лишь хотел попросить вас, коллеги, хватит пиариться на таких важных вопросах. Не нужно этого детского сада со словами «а мы говорили». Вот вы говорили, а мы сделали», - отрезал парламентарий.

От признания статуса к выплатам

Председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов еще раз дал всем понять, что нужно всегда ответственно относиться к формированию бюджета и напомнил другим фракциям, что их другие более емкие финансовые предложения были учтены.

«Когда мы встречались с общественными организациями, отстаивающими интересы "детей войны", мы объясняли, что денег в бюджете на выплаты нет. Они говорили нам, что им финансовые выплаты не нужны, раз федеральные органы власти этот вопрос не решают. Они просили от нас лишь признании их статуса. Это мы на региональном уровне реализовали», - подытожил Осипов.

Депутаты принялись голосовать. В итоге за принятие закона проголосовали все присутствующие 62 депутата.