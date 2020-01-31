Иткульский спиртзавод возвращается в строй

Новости 26.03.2020 14:35 502

О планах развития Иткульского спиртзавода рассказал гендиректор купившего его недавно ООО «Маруся Бевереджис Рус» Юрий Тинт. Он сообщил «Политсибру», что к концу 2020 года предприятие намерено выйти на уровень производства свыше 1 млн декалитров алкогольной продукции в год.

Все готово

По словам Тинта, технические мощности спиртзавода готовы к работе, единственное, что пришлось сделать – купить новый насос стоимостью порядка 20 тысяч рублей. Он подчеркнул, что банкротство предприятия было вызвано не сложностями в его деятельности, а тяжелой ситуацией в группе компаний, в которую оно входило. В настоящий момент все судебные ограничения на деятельность спиртзавода сняты, производство возобновлено.

«На моей памяти еще ни разу не было случая, чтобы алкогольный завод из состояния банкротства возвращался обратно к работе. Всегда это заканчивалось примерно одинаково – распродажей ликвидных активов», – отметил Юрий Тинт.

«Водка стоит сто рублей – это не беда»

Ранее ходили слухи, что на Иткульском спиртзаводе будут производиться напитки премиум-сегмента. Однако Тинт сообщил, что помимо них предприятие планирует вернуть себе также позиции, который занимало ранее. То есть, спиртзавод намерен вновь наполнить недорогой алкогольной продукцией рынок Алтайского края.

«Ценовые сегменты будут заняты те же, в которых местные бренды и были. Объем производства для начала должен стать таким же, каким был, например, в 2017 году – последнем хорошем году для предприятия. Выйти на этот объем планируется к ноябрю 2020 года», – пояснил гендиректор «Маруси».

Главный технолог спиртзавода добавила, что этот объем составлял 1,2 млн декалитров.

Социальные последствия

Положительным эффектом от возобновления деятельности Иткульского спиртзавода является сохранение рабочих мест. На предприятии задействовано около 300 сотрудников.

Возможны и негативные эффекты. В 2019 году Алтайкрайстат сообщал о снижении производства водки в Алтайском крае на 63%. В том же году край оказался лучшим (наряду с Москвой) регионом по низкому количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Генпрокуратуры РФ в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году совершалось свыше 30% преступлений.