Алтайские политики о послании президента: меры беспрецедентные, принимаются впервые в истории

Мнения 26.03.2020 13:47 1217

Алтайские политики прокомментировали обращение президента России Владимира Путина по поводу распространения в стране коронавирусной инфекции.

Кого-то отправим домой

В Алтайском краевом законодательном собрании отправят домой часть аппарата. Об этом рассказал председатель регионального парламента Александр Романенко перед мартовской сессией.

«Остановить жизнь и процессы, которые идут в обществе, мы не можем. Люди в любом случае будут обращаться в учреждения торговли, здравоохранения. Власти должны принимать самые разные оперативные решения, в том числе касающиеся этого непростого времени. В конце сессии мы обязательно рассмотрим информацию Роспотребнадзора и примем решение о сокращении некоторых функций нашего аппарата. Кого-то мы отправим домой, но в целом работа будет продолжена. Я уверен, нас поддержат правительство Алтайского края и органы местного самоуправления, - пояснил он.

Региональный парламент собирается отменить ряд совещаний и порекомендовать органам местного управления провести отчетные сессии в дистанционном варианте или перенести на более позднюю дату.

«К этому надо относиться спокойно. Обстановка в Алтайском крае нормальная, случаев заражения у нас нет. Но дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как мы будем к ней относится», - заключил Романенко.

Поддержка людей и предприятий

О внимательном отношении к ситуации говорит и депутат Государственной думы Александр Прокопьев.

«Президент обратился к нации с детальной программой борьбы с эпидемией и её последствиями. Меры предложены беспрецедентные, принимаются впервые в истории.

Во-первых, отложено голосование по поправкам в Конституцию. О новом дне голосования решение будет приниматься исходя из рекомендаций врачей, сказал президент. Во-вторых, следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. При этом все структуры жизнеобеспечения, банки, транспорт, органы власти всех уровней продолжат работу. Такое решение принято, чтобы снизить скорость распространения болезни. Целый блок инициатив глава государства посвятил поддержке людей и предприятий, работающих в сферах, наиболее страдающих из-за эпидемии.

Владимир Владимирович призвал не полагаться на наше русское «авось», соблюдать все рекомендации, поберечь и себя, и своих близких. Самое безопасное сейчас - побыть дома.

Считаю, что жителям Алтайского края нужно особенно внимательно прислушаться к этим словам президента. У нас пока не зафиксировано случаев заболевания короновирусом, и это кому-то позволяет проявлять беспечность. А для нее сейчас не время!

Президент говорил просто, понятно, по делу. Это был открытый и обстоятельный разговор с нацией и с каждым человеком в отдельности. Обязательно посмотрите, если по какой-то причине не видели», - призывает депутат.

Мир оказался впервые в такой ситуации

Виктор Зобнев обращает внимание на экономическую составляющую предложений Владимира Путина.

«Россия - не первая из стран столкнулась с пандемией, в мире уже есть опыт существования в новых условиях. И, если говорить о близкой мне отрасли - сельхозмашиностроении, то за рубежом предприятия этого направления продолжили работу. Потому что это напрямую касается обеспечения продуктами питания населения в перспективе, продовольственной безопасности нашей страны: если ничего не посеять весной - осенью нечего будет убирать.

Сейчас полным ходом идёт подготовка к посевной кампании, производство сельхозтехники и запасных частей для неё, есть контракты и обязательства перед сельхозтоваропроизводителями как в России, так и в странах СНГ, зарубежья.

Безусловно, мир в такой ситуации оказался впервые. Любые меры, предлагаемые сегодня, одним кажутся избыточными, другим - недостаточными. Но есть угроза, и с ней нужно справиться. Нам ещё предстоит осознать все то, что произошло, рассмотреть меры по восстановлению экономики тогда, когда пандемия сойдёт на нет. А сейчас как никогда важно позаботиться о себе и своём здоровье», - считает Зобнев.

Предельное внимание к проблеме

Депутат АКЗС, генеральный директор холдинга «Сибирская медиагруппа» Андрей Абрамов обращает внимание на основные тезисы в послании президента:

«Перенос голосования по поправкам в Конституцию был ожидаем. Ситуация в мире, связанная с распространением коронавируса, сложная и мало предсказуемая. Заболевание захватывает новые территории: в нашей стране более 650 человек заразившихся. В Алтайском крае таких людей пока нет, но недооценивать обстановку нельзя. Медучреждения готовятся. Так в Консультативно-диагностическом центре Бийска открыта лаборатория, где исследуют на коронавирус биоматериалы, поступающие из местных больниц.

Главное в обращении президента - предельное внимание к проблеме. Автоматическое продление имеющихся субсидий и льгот, ипотечные каникулы, отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса целесообразны для сложившейся ситуации.

Посыл президента понятен, теперь важно все это оперативно организовать, - считает Андрей Абрамов.

«Левый поворот»

Депутат АКЗС, руководитель фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев на своей странице в Facebook опубликовал комментарий, где особо отметил социальную направленность предложений, озвученных президентом.

«Не было счастья, да несчастье помогло. Именно так могу прокомментировать экстренное обращение Президента. Похоже, эпидемия коронавируса заставляет российскую власть начать «левый поворот». Среди предложенных мер – и увеличение социальных выплат, и каникулы по кредитам для граждан, и отсрочка по кредитам и налогам для малого бизнеса. Особо хочу отметить двукратное снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Важны при этом слова о том, что эта мера «в долгую». Мера очень правильная, и давно назревшая, так как в перспективе увеличит «белые зарплаты» и, в конечном итоге, приведет к увеличению платежей в фонды при одновременном росте экономики.В то же время мы видим повышение нагрузки на богатых. Это и введение 13% налога на доходы от банковских вкладов и ценных бумаг, и 15% налог для вывода доходов за рубеж, и борьба с оффшорами.

Чувствую, эта эпидемия может привести к весьма серьезным изменениям в стране», - заявил Вакаев.