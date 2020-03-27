Сбербанк поможет бизнесу, пострадавшему от последствий пандемии

Новости 26.03.2020 12:55 278

Программа поддержки предназначена для клиентов, чьи индустрии пострадали от последствий пандемии

Поддержка будет предоставлена отраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства.

Сбербанк разработал специальную программу по поддержке заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Поддержку получат восемь отраслей, включая такие подотрасли, как транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство стройматериалов, торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства. Программа Сбербанка позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков.

Кроме того, банк продолжает работать над дополнительными мерами поддержки своих клиентов, в том числе и в рамках решений Президента Российской Федерации, озвученных им вчера.

«Банк понимает сложившуюся непростую ситуацию и готов поддержать тех клиентов, у которых сложности в бизнесе возникли по причине пандемии коронавирусной инфекции. Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, — на срок до окончания действия кредитного договора. В ближайшее время мы разработаем дополнительные меры поддержки клиентов во исполнение сегодняшних решений Президента Российской Федерации и в тесном взаимодействии с Правительством и ЦБ России», – заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Реальное падение загрузки и снижение выручки клиентов указанных отраслей будет оцениваться специалистами Сбербанка, исходя из обращений арендаторов за каникулами и закрытием части зон в торговых центрах, отменой бронирований по объектам, в рамках финансирования которых банк готов пойти на реструктуризацию. Каждая заявка на реструктуризацию будет рассматриваться индивидуально, исходя из влияния текущей ситуации на заемщика. В качестве весомого фактора может фигурировать приостановление или ограничение деятельности заемщика или его ключевых контрагентов.

Программа предусматривает перенос платежей как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.