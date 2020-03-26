Минздрав Алтайского края ограничил отпуск лекарств для льготников с почечной недостаточностью

26.03.2020 12:22 1140

Жители Алтайского края столкнулись с ограничениями отпуска лекарственных препаратов по льготным рецептам. Люди жалуются, что теперь получают лекарства не в требуемой дозировке, а в соответствии с рекомендуемой нормой. Как выяснилось, такой подход для руководителей аптек и медицинских организаций обозначил краевой Минздрав в своем письме, сообщает ИА «Банкфакс». В ведомстве такую меру объясняют недостатком финансирования.

О ситуации стало известно от одной из жительниц Бийска, которая попыталась получить в аптеке лекарство для больного мужа по льготному рецепту. Вместо пяти положенных стандартов кетоаналогов аминокислот ей выдали только три, объяснив, что больше отпускать не положено в соответствии с письмом от Минздрава Алтайского края.

В тексте документа, подписанного заместителем министра здравоохранения Алтайского края Натальей Белоцкой. В соответствии с ним с декабря 2019 года на руководителей медицинских и аптечных организаций был возложен контроль за выпиской рецептов и отпуском федеральным и региональным льготникам препаратов «кетоаналоги аминокислот» и «эпоитин альфа/бета». При этом Минздрав предписал выдавать эти лекарства по льготным рецептам по строгой норме: «эпоитин альфа/бета» - одна упаковка на месяц, а «кетоаналоги аминокислот» - три упаковки на месяц.

Минздрав в документе в качестве основания для введения ограничений по отпуску по льготным рецептам указывает недостаток финансирования: в 2019 году для федерального льготника оно составляло 863,75 рублей в месяц, а для регионального – 120,06 рублей.

Стоит заметить, что кетоаналоги аминокислот показаны к применению при почечной недостаточности, эпоитин альфа - при анемии, сопровождающейся хронической почечной недостаточностью, ВИЧ, гемодиализом, цитостатической химиотерапией и так далее, эпоитин бэта - также при анемии различного генезиса. При этом эти лекарства стоят немало: одна упаковка «Кетосстерила» (кетоаналог аминокислот) на 100 таблеток стоит от 3050 до 3400 рублей, а эпоитин альфа/бета обойдется более чем в 4 тысячи рублей за упаковку.