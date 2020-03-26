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В каких случаях президенты России обращались к россиянам

Новости
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Вчера, 25 марта президент России Владимир Путин обратился  к гражданам страны по поводу распространения коронавирусной инфекции. Он обозначил меры, призванные облегчить   прохождение эпидемического периода, среди которых поддержка бизнеса,  нерабочая неделя и перенос даты голосования за изменения в Конституцию.  Политсибру собрал  самые известные обращения президентов нашей страны к жителям.

О чем сказал президент России Владимир Путин жителям страны

О чем сказал президент России Владимир Путин жителям страны

Первым президентом России в 1991 году был избран Борис Ельцин.  Период начала 90-х ознаменовался Конституционным кризисом.  Противостояние  двух политических сил -   правительства страны и верховного совета привели к  вооруженному столкновению  в центре Москвы в октябре 1993 года.   Борис Ельцин обращался к гражданам страны  20 марта 1993 года,  когда объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления страной».  

В декабре 1999 года Борис Ельцин выступил еще с одним громким заявлением,  из которого запомнилась фраза «Я устал, я ухожу».  На самом деле Ельцин  сказал: «Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше».

В марте 2000 года к жителям России обратился уже Владимир Путин с призывом исполнить конституционный долг – избрать  нового президента.  

В мае 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин объявил гражданам о намерении укрепить вертикаль власти. В частности, глава государства предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять от власти глав региональных органов власти в случае принятия ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством. 

Кстати, предстоящие выборы стали поводом для обращений Владимира Путина  в марте 2004 года, ноябрь 2007 года, февраль 2008 года сентябрь 16 года март 2018 года .

Дмитрий Медведев также обращался  к россиянам с призывом принять участие в выборах в декабре 2011 года и марте 2012 года

В 2002 году Владимир Путин выступил с телевизионным обращением по поводу трагических событий: захвата заложников в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост»

«Все наши мысли были о людях, оказавшихся в руках вооруженных подонков.  мы надеялись на освобождение попавших в беду, но каждый из нас понимал, что надо готовится к самому худшему… Мы сделали практически невозможное – спасли жизнь сотен людей…мы не смогли простить все. Простите нас», - сказал президент

В сентябре 2004 года Владимиру Путину пришлось обратиться к гражданам страны в связи с трагическими событиями в Беслане.

«Мы столкнулись не просто с убийцами, а с теми, кто использовал оружие против беззащитных детей…Мы живем в условиях внутренних конфликтов и межэтнических противоречий, мы перестали уделять должное внимание обороне и безопасности,.. Самое главное – это мобилизация нации перед общей опасностью. События в других странах показывают: наиболее эффективный отпор террористы получают именно там, где сталкиваются не только с мощью государства, но и с организованным, сплоченным гражданским обществом», - сказал Владимир Путин.

29 августа 2018 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам России по поводу изменений в пенсионное законодательство. Он заявил, что главная цель пенсионных изменений - стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ.

 

Автор: Политсиб.ру

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