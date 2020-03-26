В каких случаях президенты России обращались к россиянам

Новости 26.03.2020 11:10 400

Вчера, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу распространения коронавирусной инфекции. Он обозначил меры, призванные облегчить прохождение эпидемического периода, среди которых поддержка бизнеса, нерабочая неделя и перенос даты голосования за изменения в Конституцию. Политсибру собрал самые известные обращения президентов нашей страны к жителям.

О чем сказал президент России Владимир Путин жителям страны 26.03.2020 7:30

Первым президентом России в 1991 году был избран Борис Ельцин. Период начала 90-х ознаменовался Конституционным кризисом. Противостояние двух политических сил - правительства страны и верховного совета привели к вооруженному столкновению в центре Москвы в октябре 1993 года. Борис Ельцин обращался к гражданам страны 20 марта 1993 года, когда объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления страной».

В декабре 1999 года Борис Ельцин выступил еще с одним громким заявлением, из которого запомнилась фраза «Я устал, я ухожу». На самом деле Ельцин сказал: «Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше».

В марте 2000 года к жителям России обратился уже Владимир Путин с призывом исполнить конституционный долг – избрать нового президента.

В мае 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин объявил гражданам о намерении укрепить вертикаль власти. В частности, глава государства предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять от власти глав региональных органов власти в случае принятия ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством.

Кстати, предстоящие выборы стали поводом для обращений Владимира Путина в марте 2004 года, ноябрь 2007 года, февраль 2008 года сентябрь 16 года март 2018 года .

Дмитрий Медведев также обращался к россиянам с призывом принять участие в выборах в декабре 2011 года и марте 2012 года

В 2002 году Владимир Путин выступил с телевизионным обращением по поводу трагических событий: захвата заложников в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост»

«Все наши мысли были о людях, оказавшихся в руках вооруженных подонков. мы надеялись на освобождение попавших в беду, но каждый из нас понимал, что надо готовится к самому худшему… Мы сделали практически невозможное – спасли жизнь сотен людей…мы не смогли простить все. Простите нас», - сказал президент

В сентябре 2004 года Владимиру Путину пришлось обратиться к гражданам страны в связи с трагическими событиями в Беслане.

«Мы столкнулись не просто с убийцами, а с теми, кто использовал оружие против беззащитных детей…Мы живем в условиях внутренних конфликтов и межэтнических противоречий, мы перестали уделять должное внимание обороне и безопасности,.. Самое главное – это мобилизация нации перед общей опасностью. События в других странах показывают: наиболее эффективный отпор террористы получают именно там, где сталкиваются не только с мощью государства, но и с организованным, сплоченным гражданским обществом», - сказал Владимир Путин.

29 августа 2018 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам России по поводу изменений в пенсионное законодательство. Он заявил, что главная цель пенсионных изменений - стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ.