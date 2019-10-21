Суд не спешит возвращать многодетной матери квартиру, незаконно проданную банком

Новости 26.03.2020 10:30 363

Суд в очередной раз отложил заседание по делу Юлий Батовой, квартиру которой незаконно продал банк. Факт продажи был признан незаконным еще в июле 2019 года, однако квартира многодетной матери так и не была возвращена, передает «Алтайский портал недвижимости».

Батова купила в Барнауле трехкомнатную квартиру стоимостью более 2 млн рублей. Около 6% из них (120 тысяч рублей) было взято ей в ипотеку. После просрочки платежа банк продал квартиру на торгах. При этом, размер задолженности Батовой составлял всего 13 тысяч рублей.

Согласно законодательству, если размер долга по ипотеке не превышает 5% от стоимости жилья, то основания для проведения торгов нет.

«Что-то пошло не так, дело почему-то затягивается. Сначала суд начал привлекать в качестве третьих лиц стороны, которые в принципе не могли прояснить ситуацию. Например, представителей Росреестра. Потом банк заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела из Октябрьского районного суда в суд Индустриального района. В Индустриальном суде на 3 марта было намечено заседание, но его опять перенесли – на 23 марта. Объективно я понимаю, что дело развернулось в мою сторону, но вот это бесконечное затягивание вносит неврозов в нашу жизнь», – рассказала Юлия Батова.

За время, пока длится судебное разбирательство, дело Батовой разрослось до двух томов. Женщина надеется, что скоро её тяжба с крупным банком наконец-то закончится, сообщает радио «Вести ФМ» в Барнауле.