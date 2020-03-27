Ирина Акимова: Система избирательных комиссий Алтайского края готова к изменениям, связанным с переносом даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Мнения 26.03.2020 8:10 476

Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны отметил, что в связи с развитием эпидемии коронавируса принято решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Предварительно определенной датой было 22 апреля.

По словам председателя Избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, еще при издании 17 марта указа Президента Российской Федерации о назначении даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации глава государства сделал очень важное и существенное добавление: главным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность российских граждан.