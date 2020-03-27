Ирина Акимова: Система избирательных комиссий Алтайского края готова к изменениям, связанным с переносом даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны отметил, что в связи с развитием эпидемии коронавируса принято решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Предварительно определенной датой было 22 апреля.
По словам председателя Избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, еще при издании 17 марта указа Президента Российской Федерации о назначении даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации глава государства сделал очень важное и существенное добавление: главным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность российских граждан.
«Еще раз Президент Российской Федерации вернулся к этому вопросу в своем обращении, которое прозвучало сегодня, поскольку, безусловно, основная задача - максимально снизить всяческие риски, связанные с вопросами обеспечения безопасности российских граждан, в том числе при проведении общероссийского голосования. Поэтому было принято решение о переносе предварительно определенной даты голосования на более поздний срок. Новая дата будет установлена с учетом оценки эпидемиологической ситуации в регионах и в стране, с учетом профессионального мнения, рекомендаций врачей, специалистов.
Система избирательных комиссий Алтайского края уже работает в определенном режиме, связанном с проведением общероссийского голосования. И она готова к необходимым изменениям и имеет все необходимые ресурсы для продолжения работы», - подчеркнула Ирина Акимова.