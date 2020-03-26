Ирина Осипова: Президент страны обозначил комплекс мер, которые будут способствовать сдерживанию коронавирусной инфекции

Мнения 26.03.2020 7:53 1307

Президент Российской Федерации Владимир Путин огласил обращение к гражданам России. Оно содержит комплекс беспрецедентных мер, направленных на оказание социальной и экономической поддержки гражданам страны в условиях эпидемии коронавируса в мире. По мнению доктора медицинских наук главного внештатного специалиста по медицинской профилактике региона Ирины Осиповой, обозначенные главой государства меры, несомненно, будут способствовать сдерживанию распространения инфекционного заболевания в нашей стране.

«Я как медик считаю очень важной мерой противодействия дальнейшему распространению вирусной инфекции предложенную главой государства меру – объявление следующей недели (с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля) нерабочей. Мы видим, что увеличивается число регионов, в которых выявлены носители коронавирусной инфекции. Уже 55 регионов страны вовлечено в пандемию, то есть инфекция распространяется очень быстро. Мера, предложенная главой государства, своевременна, она позволит остановить инфекцию.

Надо сказать, что смертность от коронавирусной инфекции ниже, чем от гриппа, но речь ведь идет о людях, которые должны жить. Своевременная и адекватная профилактика поможет сохранить их жизнь и здоровье. Меры профилактики коронавирусной инфекции самые простые и привычные, потому что эта инфекция передается так же как обычная острая респираторная вирусная инфекция. Нужно чаще мыть руки, чаще дезинфицировать все предметы, на которых может задерживаться вирус – телефоны, лестничные перила и поручни в транспорте и так далее. Это простые и разумные меры. К ним относится и та, которую вводит глава государства – нужно как можно реже бывать в общественных местах, не стоит сейчас проводить время в кафе, посещать без необходимости крупные торгово-развлекательные центры и другие публичные места. Нужно ответственно относиться к себе и своим близким, быть внимательными к пожилым людям. Тем более, что сейчас на помощь людям, находящимся в изоляции, готовы прийти волонтеры – помочь приобрести продукты и медикаменты. Такие формы дистанционного общения и взаимодействия тоже способствуют стабилизации ситуации в стране.

Я считаю, что неделя, проведенная с близкими людьми, в семье, поможет каждому из нас избежать лишнего риска, а кроме того, повысит психологическую устойчивость. Ведь дома проще отключиться от информационного фона, связанного с эпидемией коронавируса в мире. А любые напряжение, стресс и тревога ослабляют организм, что в данной ситуации категорически противопоказано каждому человеку, потому что это снижает иммунитет, то есть уменьшает способность защититься от вирусной инфекции. Поэтому и все меры социальной и экономической поддержки тоже очень важны. Они снизят напряженность в обществе, это тоже очень здорово и крайне своевременно», - отметила Ирина Осипова.