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Туризм в Алтайском крае – итоги 2019 года

Новости
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Начальник регионального Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал об итогах работы ведомства за 2019 год и о планах на год текущий.

Алтайский турбизнес

По итогам 2019 года общее количество субъектов сферы туризма в регионе превысило 1 тысячу. Почти 800 предприятий в разных форматах предоставляют услуги по размещению, отмечается увеличение их числа на 4%. Строительство новых и реконструкция существующих объектов туриндустрии осуществлялось в минувшем году на территории 27 муниципалитетов, объем частных инвестиций в эти объекты составил 880 млн рублей.

Туроператорские и турагентские услуги в крае оказывали более 190 организаций. Происходящее ежегодно сокращение количества турагентств является мировым трендом и связано, в первую очередь, с цифровизацией отрасли и развитием самостоятельного туризма. Тем не менее, по итогам года общее количество субъектов туристической деятельности в крае не сократилось, хотя прирост тоже был незначителен.

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По данным муниципалитетов, услугами краевой туриндустрии воспользовались практически 2,2 млн экскурсантов, в том числе, регион посетили 62,5 тысячи иностранных граждан. Наиболее привлекательными оказались 27 муниципалитетов, расположенных в северо-восточной, западной, степной и юго-восточной (предгорной) частях края.

По данным Алтайкрайстата, общий объем предоставленных туристических услуг увеличился на 13,8% и составил по итогам года 5,12 млрд рублей. Более 50% из них приходится на специализированные средства размещения. Данный факт обусловлен широким спектром услуг, предоставляемым санаториями.

Что насчет денег?

Практически на 12% увеличился объем поступления налогов и сборов от туристской деятельности. По данным алтайского управления налоговой службы, за 2019 год собрано более 1,4 млрд рублей. В бюджет края поступило почти 600 млн рублей. В минувшем году в бюджет края поступило также 52,3 млн рублей курортного сбора. В общей сложности, с момента его введения (1 мая 2018 года) было собрано 77,6 млн рублей. Более 25 млн рублей из этой суммы уже вложено в благоустройство инфраструктуры Белокурихи. При этом, турпоток не сократился.

Не все гладко

Несмотря на положительную динамику основных показателей отрасли, существует также ряд факторов, сдерживающих ее дальнейшее развитие.

В их числе: низкая среднегодовая загрузка средств коллективных средств размещения, снижение прибыльности предприятий турсферы, наличие незавершенных инфраструктурных проектов, низкая инвестиционная активность в сфере туризма, неадаптированная для приема интуристов инфраструктура, недостаточная разрекламированность и узнаваемость туристского бренда региона.

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Автор: Максим Стрелковский

Фото: Максим Стрелковский

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