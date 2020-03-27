МТС выделил сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от вируса COVID-19

25.03.2020 20:36 493

МТС присоединился к глобальному проекту Folding@Home, который занимается изучением вируса COVID-19. Провайдер #CloudMTS выделил облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса и поиска терапевтических средств.

Для проекта Folding@Home выделены ресурсы, которые позволят совершать вычислительные операции со скоростью до 3,6 петафлопс. На данный момент проект привлекает вычислительные мощности со всего мира для компьютерного моделирования работы молекул белка, которые участвуют в подавлении COVID-19 иммунной системы.

Провайдер предоставил мощности на базе графических ускорителей NVIDIA Tesla V100d 32Gb, объединённых высокоскоростной сетью в 100 Гигабит. Это позволит добавить вычислительной мощности проекту Folding@Home, к которому подключаются исследовательские лаборатории и предоставляют данные для вычислений.

«В текущей ситуации важно объединять усилия, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Мы решили присоединиться к проекту, который работает над изучением вируса COVID-19 и поиском лекарства от него. Проект является открытым, любой желающей может поделиться вычислительными мощностями и внести свой вклад в борьбу с новым вирусом», - отметил директор облачного направления МТС Олег Мотовилов.

Справка: Проект Folding@Home представляет собой платформу распределённых вычислений для проведения компьютерного моделирования. Проект оказывает технологическую помощь исследователям, предоставляя вычислительные мощности. На данный момент в экспериментах по поиску лекарства от коронавируса участвуют лаборатории Bowman lab, Chodera lab, Voelz lab. Первые проекты направлены на исследование процессов взаимодействия коронавируса с рецептором ACE2, который присутствует в организме человека и через который вирус проникает в клетки. Список научных лабораторий постоянно пополняется.